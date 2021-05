Jay-Z et Troy Carter sautent dans une ronde de 19 millions de dollars pour NFT Platform Bitski

Jay-Z dirige un tour de table de 19 millions de dollars pour Bitski, une nouvelle plate-forme NFT qui veut prendre le relais.

Bitski dit qu’il veut être le Shopify des NFT vendus en ligne, dominant le marché. Il vise à permettre aux marques de créer et de vendre des jetons non fongibles via sa plateforme. Les créateurs de contenu sont encouragés à se lancer avec très peu d’expérience dans la blockchain. A16z est également à bord pour ce tour de financement.

«Nous avons un certain nombre d’investissements axés sur les NFT et le métaverse – de Dapper Labs à OpenSea. Il va de soi que nous investissons dans l’infrastructure qui rend les NFT accessibles », écrit Sriram Krishnan à propos de l’accord.

Parmi les autres investisseurs de ce cycle de financement pour Bitski figurent Serena Williams, MrBeat’s Night Media et Ari Emanuel, PDG d’Endeavour. Un tour de financement de démarrage en novembre 2019 pour Bitski a été dirigé par Galaxy Digital, Winklevoss Capital et Coinbase Ventures pour 1,81 million de dollars.

L’engouement pour les jetons non fongibles a décollé au début de 2021, mais la bulle pourrait bientôt éclater. L’investissement dans le secteur a considérablement ralenti depuis février, en particulier dans la vente d’œuvres d’art NFT. Le prix moyen d’un NFT vendu en avril était d’environ 1256 USD par pièce, contre 4000 USD par pièce en février 2021.

Les NFT sont essentiellement une preuve de concept que les biens numériques ont une valeur dans le monde réel. C’est parce qu’ils sont liés au métaverse, une idée de science-fiction selon laquelle les gens valoriseront un monde connecté imaginé tout autant que le monde réel. Dans une certaine mesure, Internet est un peu un métaverse en soi.

L’engouement pour le NFT est peut-être en train de s’éteindre, mais il ne disparaît pas. Cela a propulsé la valeur d’Ethereum, la crypto-monnaie qui alimente les NFT, vers de nouveaux sommets. Alors que les artistes qui ont profité de l’engouement précoce ont pu gagner des millions pour leurs œuvres d’art numériques, ce ne sera peut-être pas toujours le cas à l’avenir.

Les NFT doivent également présenter une valeur au-delà du prestige à leur acheteur. Kings of Leon a expérimenté cela en vendant des NFT «golden ticket». Ces billets NFT offrent à leur détenteur une expérience gratuite dans les coulisses d’un concert de Kings of Leon par tournée. Les droits à l’expérience VIP sont transférables, donc si le propriétaire d’origine la vend, une nouvelle personne peut réclamer ce pass gratuit dans les coulisses.

L’idée derrière les NFT est que les Kings of Leon gagneraient un revenu résiduel chaque fois que la NFT est vendue. C’est une nouvelle façon de soutenir les artistes qui va au-delà des redevances de streaming musical, qui sont de plus en plus intenables.