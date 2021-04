https://www.beyonce.com/

Le mari exécutif record de Beyonce félicite l’État d’avoir « ouvert la voie à un marché du cannabis prospère et équitable », qualifiant la nouvelle réglementation « d’incroyablement excitante ».

Tout comme le mariage gay et les jeux d’argent sur Internet, la légalisation de la consommation de marijuana à des fins récréatives est un problème truffé de controverses. Il a cependant trouvé un partisan en Jay Z. Quelques jours à peine après l’adoption de la législation et de la fiscalité de la marijuana à New York, le magnat de la musique a exprimé son opinion et lui a donné un grand applaudissement.

«La nouvelle de la légalisation du cannabis à New York est incroyablement excitante», a déclaré le lauréat des Grammy Awards au Grio dans un communiqué. Il a ajouté que c’était aussi une question d’équité et de liberté. «Cela représente une opportunité attendue depuis longtemps pour les New-Yorkais, pour l’industrie du cannabis et pour l’équité sociale et la justice sociale», a-t-il déclaré.

«J’ai vu de mes yeux les torts infligés pendant des générations aux communautés noires et minoritaires par la guerre contre la drogue ici même à New York», le mari de Beyonce Knowles puis expliqué. «Aujourd’hui, je suis fier de voir mon État d’origine rejoindre The Parent Company pour ouvrir la voie à un marché du cannabis prospère et équitable.»

Jay-Z est un chef visionnaire pour The Parent Company, la plus grande entreprise de marijuana à intégration verticale en Californie. En plus du rôle, le hitmaker «Empire State of Mind» a également sa propre marque de cannabis, Monogram.

Steve Allan, le PDG de The Parent Company, a félicité Jay-Z pour avoir apporté la «dignité à l’industrie du cannabis». «Jay Z a joué un rôle déterminant dans ce que nous faisons», a-t-il déclaré au Grio. Au sujet de la légalisation de la consommation de marijuana, il a commenté: «Regardez, ils ne s’inquiétaient pas autant de la loi que d’essayer de décider comment diviser les recettes fiscales.»

Le nouveau projet de loi qui permet aux adultes de 21 ans et plus d’utiliser de la marijuana à des fins récréatives a été signé par le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, le mercredi 31 mars. Il est intervenu après que le Sénat et l’Assemblée de l’État ont voté pour approuver la législation.

«C’est une journée historique à New York – une journée qui corrige les torts du passé en mettant fin aux peines de prison sévères, embrasse une industrie qui fera croître l’économie de l’Empire State et donne la priorité aux communautés marginalisées afin que celles qui ont le plus souffert le soient. soyez le premier à en récolter les fruits », a déclaré Andrew dans un communiqué mercredi.

