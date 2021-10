Lire du contenu vidéo

Jay Z a dû le ressentir après avoir montré son nouveau film, car il a sauté sur le micro et a jeté … sur une piste classique avec laquelle il a fait Kanye.

Le magnat du hip-hop a présenté un spectacle apparemment impromptu mercredi soir au Shrine Auditorium de LA après la projection de « The Harder They Fall » … un western avec une distribution majoritairement noire qu’il a produite.

Jay a organisé un événement de célébration après le film et a donné une rare performance live avec le groupe … crachant quelques paroles de « Gotta Have It », de son album de collaboration de 2011 « Watch the Throne » avec Ye.

C’est juste un autre signe que les choses sont à nouveau cool entre les rappeurs légendaires … sur les talons de Jay, qui figure de manière surprenante sur « Jail » de l’album « Donda » de West.

Le parti « The Harder They Fall » n’a fait que s’élever, car Joint a également rejoint le groupe et a montré ses tuyaux … et tout le monde semblait l’aimer.

Certaines des autres célébrités présentes comprenaient Roi Régina — qui joue dans le film — Tiffany Haddish et Swizz Beatz.

« The Harder They Fall » sort le week-end prochain, et une suite de « Watch the Throne » ? ??