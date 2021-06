Plus tôt cette semaine, un juge fédéral a empêché le cofondateur de Roc-A-Fella Records, Damon Dash, de vendre une partie des droits du premier album de Jay-Z, Reasonable Doubt, en tant que jeton non fongible. Maintenant, Jay-Z lui-même a décidé de vendre aux enchères un NFT “pour célébrer” le 25e anniversaire de l’album.

La controverse entourant Reasonable Doubt – qui a été publiée il y a un quart de siècle aujourd’hui – a débuté il y a environ quatre jours, lorsque Damon Dash (qui a cofondé Roc-A-Fella avec Jay-Z, comme mentionné, ainsi que Kareem Burke) a été nommé dans un procès. Roc-A-Fella a déposé la plainte fermement formulée, qui se concentre sur une vente aux enchères NFT prévue pour l’intérêt de Dash dans Reasonable Doubt.

Bien que la plateforme en question ait annulé l’enchère après avoir reçu un avis juridique ferme (incluant la menace d’un procès) de Roc-A-Fella, ce dernier a précisé que Dash s’apprêtait à lancer l’enchère via un service différent. Dash, les plaignants ont déposé la plainte, détient 33% de Roc-A-Fella, par opposition à Reasonable Doubt lui-même et, par conséquent, ne peut pas se séparer de la propriété intellectuelle de l’album de 25 ans.

Dash a riposté contre le procès et a critiqué publiquement Jay-Z, relayant sur l’ancien front qu’il avait l’intention d’encaisser l’intégralité de sa participation de 33% dans Roc-A-Fella – pas seulement le doute raisonnable. Même ainsi, comme indiqué initialement, un juge fédéral lui a ordonné de suspendre les plans de vente (que ce soit pour un NFT ou une offre différente) en attendant un procès le mois prochain.

Mais Jay-Z a décidé de capitaliser sur l’anniversaire de Reasonable Doubt avec “Heir to the Throne, une œuvre d’art distinctive et originale créée par le célèbre artiste Derrick Adams”.

Le NFT animé “one-of-one” – qui, contrairement à l’offre de Dash, n’inclut pas les droits de Reasonable Doubt et/ou Roc-A-Fella – est actuellement disponible sur Sotheby’s, et l’œuvre “réinterprète et recontextualise l’album couverture pour créer une nouvelle interprétation contemporaine d’un portrait qui a défini une époque », selon la description de la liste. Heir to the Throne marque “le tout premier NFT” pour Jay-Z et Adams, basé à Brooklyn, bien que Jay-Z ait soutenu la plate-forme NFT Bitski le mois dernier et s’intéresse depuis longtemps à la crypto-monnaie.

À cet égard, Sotheby’s acceptera à la fois la crypto et l’argent du gagnant de l’enchère de l’héritier du trône, qui a débuté ce matin et se terminera le vendredi 2 juillet prochain. Les enchères ont commencé à 1 000 $, et au moment de la publication, après 26 enchères, l’enchère NFT planait à 9 000 $. “Une partie du produit de la vente aux enchères bénéficiera à la Fondation Shawn Carter”, indique également la liste.

Enfin, l’œuvre numérique est exposée à la fois en ligne et à la galerie Sotheby’s York Avenue. Peut-être en référence à la tentative d’enchère NFT de Damon Dash, la description indique : « Heir to the Throne est le seul événement officiel autorisé par JAY-Z pour commémorer le 25e anniversaire historique de Reasonable Doubt et est présenté comme une vente aux enchères en ligne autonome.