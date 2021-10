Jay-Z partage de nouvelles chansons : écoutez

Jay-Z est de retour avec deux nouvelles chansons : « Guns Go Bang » (avec Kid Cudi) et « King Kong Riddim » (avec Jadakiss, Conway the Machine et BackRoad Gee) apparaissent sur la bande originale de The Harder They Fall, un nouveau Film Netflix coproduit par Jay-Z. La bande originale comprend également une nouvelle chanson de Koffee (co-écrite par Jay-Z), ainsi qu’une nouvelle chanson de Fatoumata Diawara et Mme Lauryn Hill intitulée « Black Woman ». Écoutez la bande originale produite par Jay-Z et Jeymes Samuel ci-dessous.

The Harder They Fall arrive sur Netflix le 3 novembre. Le western, réalisé par Jeymes Samuel, met en vedette Jonathan Majors dans le rôle de Nat Love, un hors-la-loi qui cherche à se venger de son ennemi Rufus Buck (interprété par Idris Elba). Le film met également en vedette Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Regina King et d’autres.

Le dernier album solo de Jay-Z était le 4:44 de 2017 et, en 2018, lui et Beyoncé ont sorti l’album collaboratif Everything Is Love. L’année dernière, Jay Electronica a sorti son album tant attendu A Written Testimony, qui mettait en vedette Jay-Z. Toujours en 2020, Jay-Z s’est associé à Pharrell Williams pour leur morceau « Entrepreneur ». Plus tôt cette année, Jay-Z a sorti sa chanson avec le regretté Nipsey Hussle, « What It Feels Like ». Demain soir (30 octobre), il sera officiellement intronisé au Rock & Roll Hall of Fame.

Jay-Z a passé une grande partie de 2020 à travailler en tant qu’activiste, appelant personnellement le gouverneur du Minnesota Tim Walz à demander justice pour George Floyd. Et, aux côtés de son groupe Team Roc (qui comprend Alicia Keys, Meek Mill et Yo Gotti), il a envoyé une lettre ouverte aux autorités géorgiennes pour demander justice pour Ahmaud Arbery.