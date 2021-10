Jay Z a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame 2021 (Photo: AP)

Jay Z était inhabituellement émotif après avoir été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame hier soir, admettant qu’il « pleurerait dans la voiture » chez lui.

Le rappeur de 51 ans a rejoint samedi LL Cool, Tina Turner, Foo Fighters et Carole King, qui faisaient partie de la promotion 2021.

Organisée au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio, la cérémonie a vu Jay Z comme l’avant-dernier artiste à être intronisé. Il a été présenté avec une vidéo étoilée de messages sincères de sa femme Beyonce, de l’ancien président Barack Obama, de Diddy, de Samuel L Jackson, de LeBron James et de Chris Rock.

Le président Obama a déclaré: « Je me suis tourné vers les paroles de Jay Z à différents moments de ma vie, que je me débarrassais de la saleté de mon épaule pendant la campagne électorale ou que j’échantillonne ses paroles sur le pont Edmund Pettus à l’occasion du 50e anniversaire de la marche de Selma. à Montgomery.

« Aujourd’hui, Jay Z est l’un des artistes les plus renommés de l’histoire et une incarnation du rêve américain, un rêve qu’il a aidé à réaliser pour d’autres jeunes comme lui. »

Le comédien Dave Chappelle a fait l’honneur de présenter Jay Z sur la scène de l’arène et a commencé par plaisanter sur la récente controverse sur son spécial Netflix.

Le rappeur Big Pimpin a réfléchi à ses humbles racines rêvant de devenir grand (Photo: .)



Dave Chappelle a fait l’honneur de présenter Jay Z sur scène (Photo: .)



L’homme de 51 ans était accompagné de sa mère Gloria (à droite) (Photo: .)



Jay a réussi à la rattraper lors de la cérémonie (Photo: .)

« Je voudrais m’excuser – je suis juste foutu avec vous », a brièvement plaisanté le comique, avant de continuer: « C’est un honneur incroyable d’introniser ce prochain homme au Rock & Roll Hall of Fame.

« Mais j’ai besoin que tout le monde dans le rock ‘n’ roll sache que même si vous l’honorez, il est à nous. Il est hip-hop. Pour toujours et à jamais, et un jour.

Jay Z, de son vrai nom Shawn Carter, a ensuite honoré la scène pour prononcer son discours d’acceptation et a déclaré: «Je regarderais ces gars, et vous savez qu’ils avaient de grosses chaînes de corde, et ils portaient du cuir, et parfois même le rouge-noir-vert médaillons, et quoi qu’ils portent, tout le monde le porterait le lendemain.

«Et je me suis dit:« C’est ce que je veux faire. Je veux être comme ces gars-là ». Et alors je me suis mis en route, en écrivant à ma table – crie au Dr Gloria Carter dans la maison, elle m’a acheté le cahier vert », a-t-il déclaré en faisant référence à sa mère qui regardait depuis le public.

Merci à tout le monde dans ce package vidéo , je vais définitivement pleurer dans la voiture . – M. Carter (@sc) 31 octobre 2021

Dans mon excitation, je n’ai pas réussi à apprécier et à reconnaître JAZ-O, il était le héros de la ville natale qui a rendu le rêve tangible. Merci bon homme… ok laissez-moi perdre ce mot de passe pendant encore un an environ. Merci encore à tous , incroyablement touché par votre amour . – M. Carter (@sc) 31 octobre 2021

« Nous étions comme si nous allions créer notre propre entreprise, vous savez ? C’est du hip-hop. Et nous avons créé cette société appelée Roc-A-Fella Records.’

Dans un tour surprenant, Jay Z a ensuite reconnu son ancien partenaire commercial Damon Dash, malgré leur rupture en cours, déclarant: » Criez à Dame [Dash]; Je sais que nous ne sommes pas d’accord, mais je ne pourrai jamais effacer vos réalisations, et je vous apprécie et vous en remercie. Et crie à [Kareem] ‘Bigs’ [Burke]; c’est l’une des personnes les plus honorables que j’aie jamais rencontrées. Nous avons créé quelque chose qui ne sera probablement jamais dupliqué.’

Eminem, Dr. Dre, LL Cool J et Jennifer Lopez ont passé du temps au spectacle (Photo: .)



Jennifer Lopez et LL Cool J ont interprété leur tube All I Have lors de son intronisation (Photo: AP)



Christina Aguilera a rendu hommage à l’intronisée Tina Turner (Photo: Rex Features)

Beyonce n’a pas rejoint son mari lors de la cérémonie, mais Jay Z était en bonne compagnie, avec le mari de Kelly Rowland, Tim Weatherspoon, parmi les amis pour le rejoindre dans le jet privé pour la remise des prix.

Dans une série de tweets rares, Jay Z a déclaré à ses abonnés: « Merci à tous ceux qui ont participé à ce package vidéo, je vais certainement pleurer dans la voiture ».

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



«Dans mon excitation, je n’ai pas réussi à apprécier et à reconnaître JAZ-O, il était le héros de la ville natale qui a rendu le rêve tangible. Merci bonhomme… ok laissez-moi perdre ce mot de passe pendant encore un an environ. Merci encore à tous, incroyablement touché par votre amour.

Ailleurs, LL Cool J a été intronisé dans la classe de cette année et a été rejoint par Jennifer Lopez pour une performance épique de leur tube All I Have.

Christina Aguilera était également sur place pour honorer l’intronisé Turner, qui n’était pas présent, avec une interprétation du tube de la légende de la musique River Deep – Mountain High.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La réaction hilarante de Jay Z alors que le copropriétaire excité des Brooklyn Nets renverse accidentellement de la boisson sur lui



PLUS : Kelly Rowland aborde la réaction virale de Jay Z en la voyant à la première de The Harder They Fall

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();