Jay-Z remporte officiellement un procès de 67,6 millions de dollars pour un accord de Cologne qui a tourné au vinaigre

Jay-Z est officiellement sorti victorieux de son procès de 67,6 millions de dollars sur environ six ans avec Parlux Fragrances.

Un jury de la ville natale de Jay-Z à New York a récemment dégagé le rappeur et homme d’affaires de toute responsabilité dans le procès de plusieurs millions de dollars, qui portait sur un accord de parfum vieux de près de dix ans qui a tourné au vinaigre. Cet accord de parfum concernait spécifiquement une ligne appelée Gold Jay-Z, et Parlux a affirmé dans sa plainte que l’échec commercial de l’eau de Cologne résultait du refus de Jay-Z d’honorer ses obligations promotionnelles.

Parmi ces prétendues obligations figuraient que Jay-Z « transformer le Black Friday en Gold Friday » » après Thanksgiving en 2013 en apparaissant « sur Good Morning America suivi d’une apparition rapide au Sephora sur Times Square », selon un e-mail envoyé par l’ancien président de Parlux Donald Loftus et divulgué dans le procès à multiples facettes. (Loftus dans le même e-mail du 21 novembre 2013, indiquait que « « nous sommes très loin de ce que nous avions envisagé comme le lancement de parfum le plus excitant de l’année ». »)

Comme on pouvait s’y attendre, étant donné la longue confrontation juridique et l’échec commercial de Gold Jay-Z, l’artiste de 51 ans n’a pas fait la promotion de l’eau de Cologne immédiatement après Thanksgiving en 2013, mais est plutôt resté « chez lui dans son appartement de Manhattan à ce moment-là. jour », selon les plaignants. Pour compliquer davantage la situation, Jay-Z s’est lancé dans l’étape nord-américaine de sa tournée mondiale Magna Carter le samedi 30 novembre suivant, avec un spectacle à Saint Paul, Minnesota.

Et Jay-Z – qui a vendu des participations dans Tidal et Armand de Brignac en 2021 – a déposé une demande reconventionnelle fermement formulée contre Parlux, arguant qu’il lui devait des millions de redevances supplémentaires en vertu du contrat pour l’eau de Cologne. « La redevance de garantie minimale pour la durée du contrat de cinq ans était de 6,25 millions de dollars », a déclaré l’avocat de Jay-Z. (Il y a eu un différend quant au montant précis que Jay-Z a reçu, ainsi qu’à savoir si un paiement initial de 750 000 $ était un crédit contre les redevances futures.)

Maintenant, après des années de litige et de nombreux témoignages du PDG de Roc Nation, Desiree Perez et Jay-Z lui-même, le créateur de Reasonable Doubt a été innocenté par un jury.

Les jurés ont mis environ deux heures pour rejeter l’affaire de plus de 67 millions de dollars de Parlux contre Jay-Z, conformément à la loi 360, en plus de lancer la contre-poursuite sur les redevances susmentionnée. Jay-Z a semblé satisfait des verdicts en sortant de la salle d’audience, tandis qu’un représentant des plaignants a déclaré dans un communiqué largement diffusé : par l’autre. L’entité a également l’intention de « poursuivre toutes les options juridiques qui s’offrent à elle ».

Plus tôt cette année, le Rock and Roll Hall of Famer Jay-Z a fait les gros titres d’une querelle avec le co-fondateur de Roc-A-Fella Records, Damon Dash, et d’un procès pour violation du droit d’auteur impliquant un riff de guitare des années 60 du musicien soul Ernie Hines. Et en juin 2020, Jay-Z et Beyonce ont été poursuivis pour avoir prétendument échantillonné un discours dans « Black Effect » sans la permission de l’artiste et chorégraphe jamaïcaine Lenora Antoinette Stines.