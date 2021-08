Jay-Z révèle la principale raison pour laquelle il aime travailler avec Beyoncé

« J’ai découvert le CBD (Cannabidiol) lors de ma dernière tournée et j’ai expérimenté ses bienfaits contre la douleur et l’inflammation. Cela m’a aidé avec mes nuits agitées et l’agitation qui vient de ne pas pouvoir m’endormir. J’ai trouvé des propriétés curatives dans le miel qui sont bénéfiques pour moi et mes enfants. Et maintenant je construis une ferme de chanvre et de miel ».

La star a reconnu qu’en tant que “colonne vertébrale” de la famille, il est extrêmement important qu’elle soit personnellement au bon endroit. “Je n’avais pas réalisé à quel point cela affecte mon bien-être mental et physique”, a déclaré la chanteuse de “Single Ladies”. “Je ne me suis pas toujours fait une priorité.”

Jay Z et Beyoncé (Frazer Harrison / .)

Au cours des deux dernières années, le couple a pu passer plus de temps que jamais avec leurs enfants en raison de la pandémie de coronavirus, ce qu’elle considère comme un rayon de lumière.

“Realmente aprecio este tiempo con mi familia”, dijo la creadora de ‘Black Is King’ a la versión británica de la revista Vogue en octubre de 2020. “He pasado mucho tiempo concentrándome en construir mi legado y representar mi cultura de la mejor manera qui se. Maintenant, j’ai décidé de me donner la permission de me concentrer sur ma joie », a-t-il déclaré.