Jay Z suscite un débat après avoir comparé sa femme Beyonce à Michael Jackson

Beyonce pourrait être une grande « folle » contre son mari Jay Z (Photo : @beyonce, Instagram)

Jay Z s’est retrouvé dans la ligne de mire après avoir comparé avec confiance sa femme Beyonce et sa performance historique à Coachella à l’héritage de Michael Jackson.

Le rappeur de 99 Problems a fait une rare apparition sur Twitter Spaces cette semaine pour prendre part à une conversation avec son amie Alicia Keys et Rob Markman.

Au cours de la conversation musicale, Jay Z a discuté de l’importance de l’ensemble du festival Coachella de Beyonce en 2019, qui l’a vue rendre hommage à la culture des collèges et universités historiquement noirs (HBCU) avec des groupes en direct et des messages.

Faisant l’éloge de sa femme, Jay Z a déclaré au public de Space: » Bey va être en colère contre [me] pour avoir dit cela, mais Michael Jackson n’a jamais eu de Coachella.

«Elle est une évolution de lui parce qu’elle l’a regardé à neuf ans. Et les enfants sont pareils.

Il a ajouté: « Trouvez-moi un concert aussi pertinent et passionnant sur le plan culturel que Coachella. Beyoncé va être l’une des meilleures chanteuses que nous ayons jamais entendues parce qu’elle est une telle étudiante.’

Jackson est largement considéré comme le plus grand artiste de tous les temps et le roi de la pop (Photo : .)

On ne sait pas encore si Beyoncé était vraiment folle mais, en attendant, les fans du chanteur et de Jackson, décédé en 2009, ont pris parti dans le débat.

La star de la NBA, Kevin Durant, a mené la charge et a tweeté: « La génération Z a fait foutre Jay-Z. »

Soutenant la légende de Thriller Jackson, un fan a tweeté : » Jay Z est censé rouler fort pour sa femme, qui est une légende à part entière, mais allez, Michael Jackson était à un tout autre niveau. Il a fait tout cela sans la présence des réseaux sociaux, Apple Music, YouTube et Spotify.’

Un autre a convenu: «Jay Z compare Beyonce à Michael Jackson en ce qui concerne Coachella, mais Michael est parti avant la création de diverses avenues de streaming numérique. Il tirait la réaction de Coachella à n’importe quel concert sans plateformes de médias sociaux et de divertissement.’

Beyonce a toujours salué Jackson comme sa plus grande inspiration (Photo: .)

Cependant, soutenant Beyoncé, un commentateur a pesé : « Jay Z ne mentait pas quand il a dit qu’il n’y avait pas de concert aussi pertinent et passionnant sur le plan culturel que Beychella. Ça l’est vraiment.’

Un autre a fait valoir : » Beyoncé est plus talentueuse que Michael Jackson. vous adorez tous rétrograder son talent parce que c’est une femme. Si Beyoncé était un homme, vous ne diriez pas ça.

Beyoncé, 40 ans, n’a pas caché son admiration pour Jackson et qu’il était sa plus grande inspiration musicale en grandissant.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Dans une lettre ouverte au regretté musicien, la chanteuse de Brown Skin Girls a écrit en 2014 : » Michael m’a appris que parfois il faut oublier la technique, oublier ce que l’on porte. Si vous vous sentez idiot, vous devez partir de l’intestin, laissez-le aller.

« Michael Jackson m’a changé et m’a aidé à devenir l’artiste que je suis, merci Michael. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Les fans de Britney Spears réagissent alors que la star révèle une vraie voix chantée après avoir taquiné une nouvelle musique : ‘Vocal bible’



PLUS : AJ Pritchard a combattu des « démons » et a vu un thérapeute après l’accident d’incendie anormal de sa petite amie Abbie Quinnen





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();