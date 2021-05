Jay Z, Tina Turner et d’autres nommés ⋆ .

Jay Z – Tina Turner (.)

* Mercredi matin, le Rock and Roll Hall of Fame a annoncé lequel des nominés de cette année sera intronisé lors de la cérémonie 2021 le 30 octobre à Cleveland, Ohio.

Superstar Jay Z, Foo Fighters et les Go-Go ont été élus au Rock & Roll Hall of Fame, ce qui en fait leur première fois sur le bulletin de vote. La classe comprend également un chanteur légendaire Tina Turner, Carole King et Todd Rundgren.

La salle accueillera également LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads avec des prix d’excellence musicale. Kraftwerk, Gil Scott Heron et Charley Patton seront honorés en tant que premiers influenceurs. Les organisateurs l’appellent «la liste la plus diversifiée des intronisés de l’histoire de l’organisation», selon un communiqué de presse.

