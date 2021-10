Jay-Z, Tina Turner, LL Cool J, plus accueillis au Rock & Roll Hall of Fame

Jay Z‘s a ajouté un autre titre à un CV qui comprend le rappeur, auteur-compositeur, lauréat d’un Grammy, magnat des affaires milliardaire et icône mondiale – Hall of Famer.

L’autoproclamé «plus grand rappeur vivant» a été intronisé samedi soir dans le cadre d’un cours éclectique du Rock & Roll Hall of Fame 2021 qui comprenait Foo Combattants, Carole Roi, Tina Turner, Les Go-Go et Todd Rundgren.

Autrefois trafiquant de drogue dans les rues difficiles de Brooklyn, New York, Jay-Z a traversé le monde du rap avec des chansons dures et directes qui dépeignaient souvent les luttes des Noirs en Amérique.

Son catalogue comprend des chansons comme « Hard Knock Life », « 99 Problems » et « Empire State of Mind », ainsi que 14 albums n°1.

Après une introduction vidéo qui comprenait le président Barack Obama, James Lebron et David Letterman, Jay-Z a été intronisé par le comédien Dave Chapelle, qui l’a félicité d’être une source d’inspiration.

« Il a rimé une recette pour la survie », a déclaré Chappelle. « Il incarne ce que peut être le potentiel de nos vies et ce que peut être le succès. »

Jay-Z prend la parole lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame, le samedi 30 octobre 2021, à Cleveland. (Photo AP/David Richard)

Paul Mccartney a accueilli Foo Fighters, qui a porté le manteau comme l’un des meilleurs groupes d’arène du rock. Au départ, le groupe n’était guère plus qu’un projet parallèle pour le front man Dave Grohl, qui a déjà été intronisé en tant que Nirvanale batteur de.

McCartney a décrit les parallèles entre lui et Grohl car tous deux faisaient partie de groupes très populaires qui se sont séparés.

« Pensez-vous que ce type me harcèle ? » a plaisanté McCartney.

Foo Fighters et McCartney ont clôturé le spectacle avec le Beatles‘ « Revenir. »

Rappeur LL Cool J a été consacré pour l’excellence musicale avec le claviériste Billy Preston et guitariste Randy Rhoads.

LL Cool J se produit avec Jennifer Lopez lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, le samedi 30 octobre 2021, à Cleveland. (Photo AP/David Richard)

Pionniers de l’électronique Kraftwerk, chanteur-poète Gil Scott-Héron et légende du Delta Blues Charley Patton ont été intronisés en tant que premiers influenceurs et fondateur de Sussex Records Clarence Avant a reçu le prix Ahmet Ertegun.

Cool J a recruté certains de ses amis musiciens poids lourds pour l’introduire dans l’immortalité du rock. L’une des premières superstars du rap hip-hop a été rejointe sur scène par Eminem et Jennifer Lopez pour une performance puissante tout au long de la carrière.

Avec un style de rue new-yorkais et un air fanfaron, Cool J reste un artiste pertinent plus de 40 ans après avoir craché pour la première fois des paroles.

« Qu’est-ce que LL représente vraiment ? » a demandé au rappeur/producteur Dr. Dre dans son discours d’intronisation. « Les femmes adorent ? Vivre grand ? Se lécher les lèvres ? Je suis ici parce que je pense que cela représente une légende vivante.

Cool J a ensuite fait un medley de ses tubes, dont « Rock The Bells » accompagné d’un Eminem barbu avant d’être rejoint par J-Lo pour « Tout ce que j’ai ». Cool J a terminé son set époustouflant avec l’un de ses plus grands succès, « Mama Said Knock You Out ».

Superstar Taylor Swift a ouvert le spectacle avec l’une des chansons les plus connues de King, « Will You Love Me Tomorrow », qui est apparue sur « Tapestry », son album phare de 1971 – une bande originale pour une génération.

Swift a prononcé un discours d’intronisation émouvant et sincère pour l’une de ses idoles musicales.

« Je ne me souviens pas d’une époque où je ne connaissais pas la musique de Carole King », a déclaré Swift, affirmant que ses parents lui avaient enseigné plusieurs leçons importantes lorsqu’elle était enfant, l’une des plus importantes étant « que Carole King est la plus grande compositrice de tous temps. »

King a remercié Swift « d’avoir porté le flambeau ». Elle a noté que d’autres chanteuses et compositrices ont dit qu’elles se tenaient sur ses épaules.

« Que cela ne soit pas oublié », a déclaré King. « Ils se tiennent également sur les épaules de la première femme intronisée au Rock & Roll Hall of Fame. Qu’elle repose au pouvoir, mademoiselle Arétha Franklin. «

Le roi a ensuite présenté Jennifer Hudson, qui a interprété une performance époustouflante de « (You Make Me Feel Like) A Natural Woman » avant que King ne chante « You Got A Friend ».

Turner, 81 ans, qui a connu son plus grand succès lorsqu’elle a quitté son mari violent Ike Turner, vit en Suisse et n’a pas assisté à la cérémonie.

Jennifer Hudson se produit lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, le samedi 30 octobre 2021, à Cleveland. (Photo AP/David Richard)

« S’ils me décernent toujours des récompenses à 81 ans », a déclaré Turner dans un message vidéo. « Je dois avoir fait quelque chose de bien. »

Keith Urbain et SA a interprété « It’s Only Love », un duo que Turner a fait avec Bryan Adams avant Mickey Guyton a repris sa chanson la plus emblématique, « What’s Love Got To Do With It ». Puis Christina Aguilera a chanté « River Deep, Mountain High ».

Considéré comme le plus grand groupe féminin de l’histoire du rock, The Go-Go’s a émergé de la scène punk de Los Angeles dans les années 1980. Le quintette a enfreint les règles et brisé les plafonds de genre dans une industrie dominée par les hommes avec des tubes comme « We Got The Beat », « My Lips Are Sealed » et « Head Over Heels ».

« Ils sont dans mon Hall of Fame personnel depuis que j’ai 6 ans », a déclaré l’actrice Drew Barrymore, qui a imité la couverture du premier album du groupe, « Beauty and the Beat », lors de son discours d’intronisation en enveloppant son corps et ses cheveux dans des serviettes de bain et en appliquant une crème pour le visage.

« Maintenant, » dit-elle. « Mon fantasme d’enfance est accompli. »

Mieux connu pour ses ballades douces comme « Hello It’s Me » et « Love Is The Answer », Rundgren a également eu un long chemin vers l’induction. Il a été franc sur le processus de sélection de la salle et a sauté la cérémonie en signe de protestation.

« Toujours provocateur, » Patti Smith a déclaré dans une vidéo présentant Rundgren.

Jennifer Hudson et Carole King posent pour des photos dans la salle de presse lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, le samedi 30 octobre 2021, à Cleveland. (Photo AP/Ron Schwane)

La cérémonie de cette année a eu lieu pour la première fois au Rocket Mortgage FieldHouse, le domicile de 20 000 places des Cleveland Cavaliers de la NBA et un lieu familier à Jay-Z et Foo Fighters, qui ont déjà joué dans l’arène.

C’était un retour à la normale pour l’événement, qui a été contraint de devenir virtuel en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les artistes ne sont éligibles à l’intronisation que 25 ans après la sortie de leur premier enregistrement. Il y a des débats animés chaque année sur les omissions, et comme Ennemi public‘s Chuck D noté lors d’une cérémonie d’intronisation de plaque vendredi dans le hall, la patience est parfois une autre exigence pour l’entrée.

« Ce n’est pas une chose du jour au lendemain », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas tomber dans cet endroit. »

C’était certainement le cas pour King, qui était éligible à la consécration en tant qu’artiste solo depuis 1986. Elle est entrée auparavant en tant qu’auteur-compositeur avec Gerry Goffin, son défunt mari, en 1990.

La cérémonie sera diffusée sur HBO le 20 novembre.

