Jay Z veut que son nom soit rappelé comme Bob Marley et d’autres grands musiciens ⋆ .

* Dans une rare interview avec The Sunday Times pour promouvoir son partenariat avec Puma, Jay-Z a parlé de beaucoup de choses, y compris la célébrité, la fortune, la race, la vie en lock-out avec Beyoncé et leurs enfants, et même certains de ses moments les plus fiers.

Tout en parlant avec le point de vente de sa carrière de plusieurs décennies et de son vaste portefeuille, la star du rap et magnat des affaires de 51 ans a été interrogée sur la manière dont il aimerait qu’on se souvienne de lui.

Il a honnêtement répondu: «Je n’en ai aucune idée. Je ne suis pas au-delà de l’ego, non? Espérons qu’ils parlent de moi [with] les noms de Bob Marley et de tous les grands. Mais ce n’est pas à moi de le dire. Au cours de l’entretien, on lui a également demandé de quoi il était fier. À ce sujet, il a déclaré: «Je suis très fier de surmonter ma situation et d’offrir des opportunités à des personnes qui me ressemblent et qui viennent de la même situation que celle d’où je viens.»

