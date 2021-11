Jay-Z vient de rejoindre instagram et a déjà cet honneur spécial

Mieux vaut tard que jamais!

Jay Z vous avez officiellement rejoint Instagram. Le récent intronisé au Rock & Roll Hall of Fame a créé un compte le 2 novembre, pour le plus grand plaisir des fans du monde entier. La poignée Instagram @jayz présente une photo de retour du rappeur avant qu’il ne devienne la superstar mondiale qu’il est aujourd’hui.

Moins de cinq heures après avoir activé son nouveau profil, le rappeur a déjà amassé plus d’un million de followers. Actuellement, il se situe à 1,6 million (et cela continue). Le compte de Jay-Z a même reçu un abonné spécial : Beyoncé.

Pendant des années, la reine a eu un compte Instagram actif où le total des comptes qu’elle a suivis était à zéro. Maintenant, la femme de 40 ans a ajouté son mari à cette liste, l’aidant à nouveau à écrire une sorte d’histoire.

Suivant les traces de sa célèbre épouse, le rappeur « Empire State of Mind » ne fait que la suivre. Jay-Z a un peu le sens des médias sociaux, car il a ajouté à ses histoires et à sa grille. Pour l’instant, la page du magnat n’a été utilisée que pour promouvoir son dernier film, The Harder They Fall.