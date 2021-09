JAY-Z vient peut-être de mettre fin au débat « 500 000 $ ou dîner avec JAY-Z »

Les débats sur Internet sont presque toujours insupportables. Nous en avons vu tellement au fil des ans.

De quelle couleur est cette robe ? C’est dire Laurel ou Yanny ? Le toast à l’avocat devrait-il même exister? Ananas sur pizza ? Vous vous en souvenez tous, j’en suis sûr. Parce que, plus que probablement, vous vous êtes engagé dans l’une de ces conversations inutiles.

Mais l’un des débats les plus insupportables en ligne était de savoir si vous alliez dîner avec le magnat du hip-hop milliardaire JAY-Z ou prendre 500 000 $ au lieu du dîner.

Et, bien sûr, la bonne réponse est toujours de prendre 500 000 $. C’est 500 000 $ de plus que ce que vous avez actuellement, peu importe combien d’argent vous avez, et il n’y a aucune garantie que JAY-Z vous aimera même, et encore moins vous donnera de bons conseils de vie.

Pourtant, il y avait encore des gens qui choisissaient le dîner avec Jay pour une raison quelconque.

Maintenant, cependant, le débat est réglé. Et JAY-Z, lui-même, a peut-être été celui qui a réglé le problème. Tidal, la société de streaming musical JAY-Z en possède une partie et en est le visage, a tweeté cela mercredi soir.

Prenez les 500 000 $. – MARÉE (@TIDAL) 9 septembre 2021

Homme. C’est la société de JAY-Z qui dit à tout le monde de prendre les 500 000 $. Le débat est clos. Il n’aurait jamais dû y avoir de débat en premier lieu.

Nous ne savons pas si Jay a réellement envoyé ce tweet, mais nous pensons qu’il l’a fait.

J. Cole a traqué Jay-Z pendant DAYS in the RAIN et est devenu une superstar après avoir rencontré Jay-Z. Donc, si vous pensez que je prends les 500 000 $, vous avez tout à fait raison. – Jeune homme noir (@ThatsJustJosh_) 9 septembre 2021