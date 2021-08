Jay-Z’s Made in America s’associe à Clear On COVID-19 Health Pass

Plus tôt cette semaine, Harry Styles a annoncé que l’étape nord-américaine de son Love on Tour se déroulerait comme prévu – mais avec des exigences strictes en matière de masque et de vaccination en place. Désormais, le festival Made in America de Jay-Z s’est associé à la société d’identification biométrique Clear pour vérifier le statut vaccinal des participants et « accélérer l’entrée sur le terrain du festival ».

Made in America et Clear – dont une partie appartient à United Airlines – ont récemment dévoilé leurs plans pour vérifier le statut de vaccination des festivaliers via l’application de la société de 11 ans. Prévu pour le coup d’envoi samedi prochain, le 4 septembre, Made in America de Philadelphie a réservé des artistes tels que Justin Bieber, Lil Baby, Megan Thee Stallion et Doja Cat.

En ce qui concerne les précautions COVID, Live Nation produit Made in America devrait exiger que tous les détenteurs de laissez-passer montrent qu’ils ont été vaccinés contre COVID-19 ou testés négatifs pour le virus au cours des 48 heures précédant l’événement. De plus, comme les concerts en salle susmentionnés de Harry Styles, mais contrairement au Bonnaroo du mois prochain, “tous les participants sur les terrains du festival devront également porter des masques”, ont indiqué les hauts responsables de Made in America.

En ce qui concerne le partenariat Clear initialement noté, Health Pass, «une expérience mobile gratuite» sur l’application de l’entité, «connecte de manière sécurisée l’identité vérifiée d’une personne à plusieurs couches d’informations liées à COVID-19, y compris la preuve de la vaccination et les résultats des tests, pour réduire les risques pour la santé publique et ramener les gens à ce qu’ils aiment », selon le communiqué annonçant le partenariat.

Par coïncidence, les World Series of Poker ont révélé aujourd’hui qu’ils avaient conclu un accord avec Clear, exigeant « une preuve de vaccination complète contre COVID-19 avant la première inscription » de ceux qui souhaitent participer à son édition 2021.

De retour à Made in America, cependant, « chaque participant doit s’inscrire avec » Health Pass avant l’événement, ont également déclaré les responsables du festival, soulignant que les utilisateurs peuvent équiper leur profil de tests COVID négatifs ainsi que d’une preuve de vaccination. Ces personnes seront ensuite éligibles pour utiliser les « voies rapides claires » au cours des deux jours, ce qui permettra vraisemblablement au personnel de vérifier plus facilement (et plus rapidement) la preuve de vaccination ou un test de coronavirus négatif.

Nonobstant la préférence nette des organisateurs pour l’utilisation du Health Pass, Made in America a indiqué que les employés accepteraient les cartes de vaccination physiques et les résultats des tests COVID-19 imprimés “si vous avez moins de 18 ans ou n’avez pas de smartphone”, avec cette dernière classification semble bien adaptée aux détenteurs de laissez-passer qui choisissent de renoncer à utiliser l’application ou oublient de le faire. Pour être sûr, après avoir téléchargé une carte de vaccination ou un test, « cela peut généralement prendre entre 1 et 2 heures pour que le statut soit vérifié ».

Une étude récente a révélé que la grande majorité des fans de musique en direct s’opposent fermement à l’établissement d’une « double vaccination certifiée comme seule condition obligatoire d’entrée » pour les spectacles, et les « passeports vaccinaux » se sont avérés un sujet brûlant dans l’ensemble de l’espace musical à compter de en retard. Dans une interview à CNBC, cependant, la PDG de Clear, Caryn Seidman Becker, a semblé s’opposer à l’idée que le Health Pass de son entreprise soit considéré comme un passeport vaccinal.

« Lorsque nous l’avons nommé en mars dernier, nous l’avons nommé Health Pass. En fait, seuls 40% des Américains ont un passeport, nous ne parlons donc pas d’un passeport vaccinal. Ce dont nous parlons, c’est de donner aux gens le contrôle et l’accès à leurs informations de santé, ce qui se produisait auparavant.

«Tant de tendances se sont accélérées en 2020, et nous considérons cela comme une tendance importante et, vous savez, durable selon laquelle les gens devraient avoir accès et contrôler leurs informations. Nous pensons que la confiance est cruciale, et nous sommes, vous savez, d’énormes fanatiques – nous ne vendons ni ne partageons d’informations, que les gens devraient contrôler leurs informations », a-t-elle déclaré.