Jaya Bachchan perd son sang-froid au Parlement ; maudit bancs du trésor de ‘bure ​​din’

La belle-fille de Jaya Bachchan, Aishwarya Rai, a été interrogée et sa déclaration a été enregistrée en vertu des dispositions du Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Jaya Bachchan, chef du parti Samajwadi et députée du Rajya Sabha, a perdu son sang-froid aujourd’hui lorsqu’elle s’est levée pour s’exprimer sur le projet de loi NDPS (amendement) 2021 à la chambre haute. La remarque de Bachchan a conduit à un échange houleux entre elle et les bancs du Trésor, forçant Bhubaneswar Kalita qui présidait à ajourner la Chambre jusqu’à 17 heures. La maison a été ajournée plus tard pour la journée après la discussion et l’adoption du projet de loi.

Bachchan s’est également visiblement énervée après qu’un membre lui ait fait une remarque personnelle alors qu’elle visait le gouvernement. Elle a ensuite fait feu de tout bois contre les bancs du Trésor et a même accusé le président de ne pas écouter l’opposition. Lorsqu’elle a fait une déclaration contre le président, le député du BJP Rakesh Sinha s’est opposé à cela, l’accusant de pointer du doigt le président. Cela a conduit à une querelle verbale.

En maudissant les bancs du trésor, Jaya a dit : « Vos mauvais jours viendront, je vous maudis ». Elle a également exigé que le président prenne des mesures contre le membre qui a fait une remarque personnelle contre elle. Bachchan a déclaré qu’elle ne voulait faire aucun commentaire personnel sur qui que ce soit, mais ce qui s’est passé était « très malheureux ». Le président a toutefois ordonné que les remarques inappropriées soient supprimées du procès-verbal.

Rappelons que Bachchan avait apporté son soutien aux 12 députés qui ont été suspendus de Rajya Sabha pour toute la session d’hiver. L’explosion de Bachchan intervient également après que la Direction de l’application (ED) a convoqué l’acteur Aishwarya Rai Bachchan à comparaître devant l’agence dans le cadre de l’affaire des Panama Papers. Rai a comparu aujourd’hui devant l’agence pour un interrogatoire alors qu’elle avait évité la convocation à deux reprises.

La belle-fille de 48 ans de la superstar Amitabh Bachchan a été interrogée et sa déclaration a été enregistrée en vertu des dispositions du Foreign Exchange Management Act (FEMA). L’ED enquête sur l’affaire liée aux Bachchan depuis 2016-17. Il avait envoyé des avis à la famille Bachchan leur demandant d’expliquer leurs envois de fonds à l’étranger depuis 2004 dans le cadre du système de transfert libéralisé (LRS) de la Reserve Bank of India (RBI) et réglementé par la loi sur la gestion des changes (FEMA).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.