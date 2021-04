Jaya Bachchan pousse une fan essayant de prendre un selfie lors de son roadshow Howrah; la vidéo devient virale

L’actrice devenue politicienne et députée du parti Samajwadi, Jaya Bachchan, a poussé et bousculé une fan qui essayait de prendre un selfie avec elle lors de son roadshow coloré à Howrah. Bachchan sollicitait le TMC dirigé par Mamata Banerjee le dernier jour de la campagne pour la quatrième phase des élections au Bengale occidental. Cependant, l’actrice a perdu son sang-froid pendant la campagne lorsqu’un fan a essayé de prendre un selfie avec elle. Une vidéo de l’incident a montré une Jaya Bachchan visiblement vexée poussant l’homme loin de son véhicule. Bien que la raison exacte de sa colère ne soit pas connue, il est fort possible que COVID-19 puisse être un facteur car le fan ne portait pas de masque alors que, contrairement à d’autres politiciens, Jaya Bachchan a gardé son masque pendant sa campagne tout au long de la journée. Jaya Bachhan a également organisé des roadshows à Tollygunge et Shibpur en faveur des candidats TMC.

Un incident similaire s’est produit le 6 avril lors des sondages au Tamil Nadu lorsqu’un fan a tenté de prendre un selfie avec l’acteur Ajith et que l’acteur a saisi le smartphone du fan. La vidéo est rapidement devenue virale, mais plus tard, une autre vidéo a fait surface dans laquelle Ajith a été vue en train de retourner le téléphone tout en demandant au fan de porter un masque.

Le nombre croissant de cas de COVID-19 a mis l’accent sur les rassemblements électoraux où les directives du COVID-19 sont violées de manière flagrante.

Hier, la Haute Cour de Delhi a demandé une réponse du Centre et de la Commission électorale sur un plaidoyer visant à faire en sorte que les masques faciaux soient portés obligatoirement par toutes les personnes impliquées dans les campagnes électorales. Le plaidoyer visait également à demander à la CE de publier en bonne place sur son site Web, ses applications mobiles, son matériel électoral et d’autres plates-formes, les lignes directrices pour la conduite des élections générales / élections d’exemption pendant le COVID-19.

Le vote pour la quatrième phase au Bengale occidental aura lieu demain, le 9 avril. Le dépouillement aura lieu le 2 mai.