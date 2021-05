Jayant Chaudhary élu président national de Rashtriya Lok Dal; jure de suivre les traces du grand-père Charan Singh

Le dirigeant de Rashtriya Lok Dal et fils de feu Ajit Singh, Jayant Chaudhary, a été élu nouveau chef et président national du parti. La décision a été prise lors d’une réunion virtuelle du parti aujourd’hui. Avant son élévation, Jayant Chaudhary était vice-président du parti. Son élévation est survenue à la suite de la disparition malheureuse de l’ancien président du parti Ajit Singh qui a succombé à Covid dans un hôpital de Gurugram.

«Félicitations et meilleurs vœux à l’honorable Jayant Chaudhary pour sa nomination à l’unanimité du président national de Rashtriya Lok Dal lors de la réunion virtuelle de l’Exécutif national. Sous sa direction, le Rashtriya Lok Dal continuera à se battre pour les intérêts des agriculteurs et des pauvres », a déclaré le parti dans un tweet.

माननीय जयंत चौधरी जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनें जाने पर बधाई और शुभकामनाएं।

आप के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल गाँव-किसान व गरीबों के हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा। #JayantChaudhary #RLD pic.twitter.com/S8kX5nkOAS – Rashtriya Lok Dal (@RLDparty) 25 mai 2021

Il a également déclaré que le parti avait apporté son plein soutien à l’appel des syndicats d’agriculteurs à marquer le 26 mai comme «le jour noir», compte tenu de l’agitation des agriculteurs qui a duré six mois.

Réagissant à son élévation, Jayant Chaudhary a déclaré qu’il ferait de son mieux pour renforcer l’organisation. «Je suis honoré et conscient des défis à venir. Fera de mon mieux pour renforcer notre organisation et valorisera les contributions alors que nous faisons progresser collectivement nos problèmes fondamentaux. Je rédige une lettre ouverte pour exprimer mes condoléances et ma solidarité avec toutes les familles touchées par Covid dans un premier temps », a-t-il déclaré dans un tweet.

Je suis honoré et conscient des défis à venir. Je ferai de mon mieux pour renforcer notre organisation et valoriserons les contributions alors que nous faisons progresser collectivement nos problèmes fondamentaux. Je rédige une lettre ouverte pour exprimer mes condoléances et ma solidarité avec toutes les familles touchées par #Covid dans un premier temps. https://t.co/aWXQd9Ls7I – Jayant Chaudhary (@jayantrld) 25 mai 2021

Jayant a déclaré qu’il suivrait les traces de son grand-père et ancien PM Chaudhary Charan Singh et de son père Ajit Singh pour continuer son combat pour les agriculteurs et les pauvres.

Son élévation intervient un an avant les élections à l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh. Jayant aura moins d’un an pour récupérer le terrain politique perdu du RLD et renforcer l’appareil du parti. Il devra également travailler à consolider le soutien de sa banque de vote Jat primaire qui a évolué vers le BJP dans le passé. Le RLD voit l’agitation des agriculteurs comme une opportunité de renforcer à nouveau son ancrage parmi les masses.

