Jayant Kshirsagar rejoint CleverTap en tant que vice-président senior, marketing

Kshirsagar dirigera l’entreprise dans la création de relations avec les clients et la création de communautés

Nuage de rétention CleverTap a nommé Jayant Kshirsagar au poste de vice-président senior, marketing. Dans son nouveau rôle, Kshirsagar sera le fer de lance des initiatives marketing de l’entreprise alors qu’elle se développe sur de nouveaux marchés à travers le monde. Selon Vikrant Chowdhary, directeur de la croissance, la vaste expertise de Kshirsagar dans la création de communautés à grande échelle et l’augmentation de la considération du marché seront essentielles aux plans de croissance de CleverTap à l’échelle mondiale.

Kshirsagar apporte avec lui plus de 25 ans d’expérience en leadership dans des entreprises multinationales, notamment SAP, Intuit, Wipro, AT&T (Idea Cellular). Avant Clevertap, il était associé à MarketsandMarkets. Il est également reconnu pour avoir lancé des initiatives de marketing stratégique qui ont des impacts mesurables sur les résultats commerciaux. Il a une profonde compréhension des clients qu’il a servis et des défis auxquels ils sont confrontés. Cette compréhension l’aidera à envisager des voies de croissance et à articuler des solutions au marché, a déclaré Clevertap dans un communiqué.

Selon Kshirsagar, les consommateurs montrent aujourd’hui une nette préférence pour la consommation mobile. « C’est ainsi qu’ils recherchent des produits, achètent et gèrent tous les aspects de leur vie quotidienne. Par conséquent, chaque marque doit privilégier le mobile si elle veut rester pertinente pour le consommateur », a-t-il déclaré.

« De plus, les marques sont confrontées à une pression sans précédent pour augmenter la rétention des utilisateurs, l’engagement et la valeur à vie. J’ai hâte d’aider CleverTap à planifier et à exécuter des stratégies holistiques qui favorisent la connexion client et augmentent les transactions grâce à un marketing et à des communications précieux et contextuels », a ajouté Kshirsagar.

CleverTap aide les marques grand public numériques à augmenter la fidélisation des clients et la valeur à vie. Pour les marques qui comprennent et valorisent la rétention des utilisateurs, CleverTap stimule le contexte et l’individualisation à l’aide d’une couche de données unifiée et approfondie, de l’intelligence artificielle ou des informations et de l’automatisation basées sur l’apprentissage automatique, a-t-il déclaré dans un communiqué.

