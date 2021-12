Jayapal exhorte Biden à prendre des mesures exécutives pour offrir Build Back Better for Americans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante Pramila Jayapal, présidente du Congressional Progressive Caucus, a rédigé un éditorial publié dimanche exhortant le président Biden à utiliser une « action de l’exécutif » pour « faire comprendre à ceux qui entravent Build Back Better que la Maison Blanche et les démocrates seront à la hauteur pour Les Américains. »

Le plan de dépenses sociales de Biden a reçu un coup dur le week-end dernier lorsque le sénateur Joe Manchin a annoncé sur « Fox News Sunday » qu’il était un « non » au projet de loi sur les dépenses sociales. Le Sénat est divisé à 50-50 et l’administration Biden ne peut pas se permettre de perdre une voix sur la législation.

DOSSIER: La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., a été l’une des principales défenseures du programme Build Back Better de Biden. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .) (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

Jayapal a écrit un éditorial dans le Washington Post dimanche qui a appelé Manchin à revenir sur sa position pour soutenir le cadre du projet de loi, qu’elle a qualifié de « réprimande stupéfiante du président de son propre parti ».

Les détracteurs de Biden disent qu’il est tiré à gauche de son parti et qu’il n’a pas été élu président avec le mandat de changer fondamentalement le pays. Les progressistes à la Chambre qui viennent des quartiers bleu foncé ne reflètent pas l’appétit politique du pays, disent-ils. Mais la plupart des membres de son parti disent qu’il dispose d’un délai limité pour adopter les éléments clés de son programme et qu’il doit prendre des mesures audacieuses.

HARRIS RICHE LES DÉCLARATIONS DES DÉMOCRATES QU’ELLE EST « CONFIGURÉE POUR ÉCHOUER »

DOSSIER: Le sénateur Joe Manchin a jeté une clé dans le programme Build Back Better du président Biden lorsqu’il a annoncé sur Fox News la semaine dernière qu’il ne soutiendrait pas le projet de loi tel qu’il est. (Photo par Anna Moneymaker/.) (Anna Moneymaker/.)

Le président lui-même semble manquer de patience. Il a déclaré dans une récente interview qu’il soutiendrait une exception à la règle de l’obstruction systématique du Sénat en ce qui concerne le vaste projet de loi sur la réforme du financement des élections et des campagnes électorales qui a été adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates plus tôt cette année, mais qui a heurté un barrage routier au Sénat.

Jayapal a écrit que son caucus « publiera bientôt un plan » qui ouvrira la voie à Biden pour qu’il agisse seul. Elle n’a pas nommé Manchin nommément, mais a indiqué qu’il est difficile de négocier avec un collègue qui ne respecte pas sa part du marché.

KAMALA HARRIS CITE DE NE PAS « SORTIR PLUS DE DC » COMME SON » PLUS GRAND ÉCHEC » EN TANT QUE VP

Sa critique intervient après que Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a qualifié l’annonce de Manchin la semaine dernière de « renversement soudain et inexplicable de sa position » et de « violation de ses engagements » envers Biden et les démocrates du Congrès.

Elle a clairement déclaré que Manchin, dont l’État est l’un des plus pauvres du pays, « devra expliquer » pourquoi de nombreuses familles devront faire face à des coûts de santé et de garde d’enfants plus élevés que le projet de loi vise à régler.

« Ce moment pour l’administration Biden et le Congrès peut conduire à notre plus grand échec ou à notre plus grand succès », a écrit Jayapal. « Si nous utilisons tous les outils à notre disposition pour redoubler d’efforts pour répondre aux besoins de nos communautés, avec les besoins les plus urgents du peuple américain comme guide, le succès est possible. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kevin Walling est un stratège de campagne démocrate, a écrit sur FoxNews.com que l’administration Biden devrait travailler avec les progressistes de la Chambre et du Sénat pour explorer diverses actions exécutives qui peuvent s’appuyer sur ce cadre. »

« Tout cela est possible grâce au leadership pratique continu du président Biden et des démocrates travaillant ensemble à travers les idéologies pour fournir des ressources essentielles au peuple américain », a-t-il écrit.

L’Associated Press a contribué à ce rapport