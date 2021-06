Jaybird Vista 2 vs Jaybird Vista : faut-il mettre à niveau ?

Revenir pour plus

Le Vista 2 s’inscrit dans la continuité de l’accent mis par Jaybird sur la fabrication d’écouteurs combinant robustesse et performances pour se démarquer dans un domaine très encombré. La fondation était déjà là à partir de la paire Vista d’origine, seules celles-ci vont plus loin d’une manière qui compte.

Avantages

Bonne qualité audio La personnalisation audio abonde Ajustement confortable et conception robuste Modes ANC et ambiant décents Durée de vie de la batterie améliorée Le boîtier est traçable et résistant à l’eau

Le mauvais

Toujours aussi volumineux qu’avant, le support d’aptX aurait été génial

Pour Jaybird, les écouteurs Vista d’origine sont la marque du tournant de l’entreprise vers la respectabilité dans cette catégorie, et même après que tant d’autres soient sortis depuis, ils se débrouillent très bien. Leur conception robuste et leur superbe prise en charge des applications en font une alternative assez séduisante.

Avantages

Son riche en basses Ajustement confortable Mêmes options d’égaliseur audio Robuste et durable Charge rapide via USB-C

Les inconvénients

Pas de mode ANC ou ambiant Pas de fonction de pause automatique Autonomie de la batterie réduite

Les écouteurs sans fil ne sont pas comme les films dans le sens où les suites sont souvent meilleures que l’original, et c’est ainsi que cela devrait être. Jaybird a remporté le prix avec les écouteurs Vista originaux lors de leur lancement en 2019, mais la course à tous les niveaux dans cette catégorie est plus serrée que jamais. Et donc, la VIsta 2 entre dans une arène plus difficile, mais entre ces deux-là, la familiarité s’arrête à un point qui fait que la nouvelle paire se démarque à plus d’un titre.

Jaybird Vista 2 vs Jaybird Vista : Qu’est-ce qui les distingue ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Non pas que ce soit un acte facile à suivre. Les Jaybird Vista faisaient partie des meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez trouver, et ils se distinguaient par leur conception robuste, en plus de la qualité audio solide qu’ils pouvaient produire. Cette combinaison n’était pas aussi facile à trouver jusqu’à ce que d’autres emboîtent le pas et que des paires durables commencent à apparaître à différents niveaux de prix.

Les Jaybird Vista 2 ne s’éloignent pas de la philosophie qui les a précédés. Ce sont des paires de têtes très similaires avec la même philosophie de conception. Ce qu’ils apportent, c’est un ensemble de fonctionnalités que les gens s’attendent maintenant à voir lorsqu’ils paient autant pour une paire d’écouteurs sans fil. On peut dire que la meilleure partie du package audio ne vous coûtera pas un centime.

Jaybird Vista 2 Jaybird Vista Durabilité IP68 IPX7 Bud Autonomie de la batterie 8 heures 6 heures Autonomie de la batterie du boîtier 24 heures 16 heures Boîtier de chargement sans fil Oui Non Connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Assistance numérique Assistant Google, Siri Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 6 mm Annulation active du bruit (ANC) Oui Non Mode son ambiant Oui Non

Jaybird a fait monter la barre là où il le pouvait avec le Vista 2, et cela se voit en regardant ces deux paires sur papier. Les nouvelles paires sont clairement plus robustes car leur indice de protection IP (noté par le 6) les rend étanches à la poussière, ainsi qu’un degré d’étanchéité plus élevé (par le 8). Jaybird dit qu’ils sont également résistants à la transpiration et aux chutes. Les écouteurs Vista d’origine n’avaient pas toutes ces désignations, mais ils ont certainement bien résisté au gymnase ou à la course, donc en termes de transpiration, l’écart n’est pas énorme ici.

Je dois replacer la durée de vie de la batterie dans son contexte car ce n’est pas aussi clair dans les spécifications. Jaybird l’a évalué en fonction de la désactivation de l’ANC ou du mode ambiant. Dans cette situation, le Vista 2 durerait en effet jusqu’à deux heures de plus que son prédécesseur. Mais si vous laissez l’ANC activé, les deux sont en fait assez égaux, le Vista 2 atteignant un maximum d’environ six heures par charge. Bien que cela ne semble pas être un progrès, c’est certainement le cas lorsque vous considérez que vous obtenez ces six heures avec la suppression du bruit. Les écouteurs Vista d’origine n’ont pas un tel recours, donc une isolation passive avec un joint plus étanche dans votre oreille est le seul moyen de bloquer le bruit de fond.

Le Vista 2 a un boîtier différent avec une batterie plus grande à l’intérieur. Vous obtenez deux frais supplémentaires, alors que le modèle précédent ne pouvait pas aller aussi loin. De plus, vous bénéficiez également d’une recharge sans fil, ajoutant un autre avantage pratique pour le nouveau boîtier. Les deux ont une charge rapide similaire via USB-C, donc aucun avantage réel, de toute façon. Mais il y a plus. Le boîtier Vista 2 lui-même est résistant à l’eau IP54 et le cordon est intégré au boîtier, ce qui réduit le risque de le perdre, comme avec le Vista d’origine.

Jaybird Vista 2 vs Jaybird Vista : L’appli est l’élixir secret

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Ce qui distinguait les écouteurs Vista d’origine – du moins pour tous ceux qui le savaient – était l’application gratuite de Jaybird prenant en charge les écouteurs. Offrir un égaliseur personnalisable est un vieux chapeau pour beaucoup d’écouteurs maintenant, mais pas dans cette mesure. Jaybird a favorisé et développé toute une communauté prenant en charge les écouteurs via des préréglages EQ. Vous pouvez parcourir, échantillonner et enregistrer ceux qui vous conviennent et les appliquer à tout ce que vous écoutez à tout moment. C’est un excellent moyen d’augmenter la signature sonore existante et essentiel pour les deux paires Vista.

Mettez tout cela avec le Vista 2, légèrement meilleur, et vous obtenez le potentiel d’un son bien meilleur que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Plutôt que d’accepter et d’utiliser uniquement le profil sonore par défaut, vous pouvez soit créer le vôtre, soit choisir parmi le nombre vertigineux de préréglages que d’autres utilisateurs de Jaybird ont eux-mêmes créés.

Et avec la suite de Jaybird, vous disposez des modes ANC et ambiant, ajoutant une autre commodité lorsqu’il s’agit d’écouter des morceaux sans tout ce bruit de fond. L’ajustement est familier du Vista original, même si les gels auriculaires sont différents cette fois-ci. C’est désormais un record avec les écouteurs sans fil, mais plus le sceau est serré, plus vous conservez le spectre audio, en particulier les basses. Les deux paires le font bien, et avec le Vista 2, cette isolation passive ne fait qu’aider l’ANC décent à mieux fonctionner. Cela ne fait pas de mal qu’ils prennent également en charge le codec AAC, contrairement à leurs prédécesseurs.

C’est un excellent moyen d’augmenter la signature sonore existante et essentiel pour les deux paires Vista.

Le Vista 2 n’est pas aussi lourd en basse, mais ce n’est pas un inconvénient puisque vous pouvez facilement le changer via l’application. Ce qui est essentiel, c’est que les basses ne s’éteignent pas lorsque le mode ANC ou ambiant est activé, et heureusement, ce n’est pas le cas, d’autant plus si vous utilisez un préréglage contenant beaucoup de basses.

Jaybird Vista 2 vs Jaybird Vista : avec lequel choisir ?

Source : Ted Kritsonis / Android Central

Ces deux ne sont pas égaux dans toutes les facettes, mais si c’est le type de son qui compte, alors la différence ici n’est pas aussi prononcée. Les deux offrent des scènes sonores similaires et sont également personnalisables. Ce qui donne au Vista 2 l’avantage, c’est qu’ils ont une pause automatique lorsque vous retirez un écouteur, ainsi que tous les avantages de l’ANC, du mode ambiant, d’une durabilité accrue et d’une meilleure autonomie de la batterie.

Si le prix est un facteur à prendre en compte, alors le Vista original semble certainement plus attrayant comme alternative. Ils résistent toujours très bien et leur durabilité n’est pas toujours une spécification facile à trouver, encore moins la merveilleuse prise en charge des applications. C’est juste que le Vista 2 ajoute des pièces manquantes et est conçu pour affronter des scénarios encore plus aventureux.

Résolution robuste

Jaybird Vista 2

Des écouteurs pour vos aventures

Le rappel de Jaybird avec le Vista 2 s’avère être un succès car il continue là où leurs prédécesseurs s’étaient arrêtés et en ajoute beaucoup plus.

Construit dur

Jaybird Vista

Ne part pas de sitôt

Les écouteurs Vista d’origine ne sont pas seulement robustes, ils peuvent toujours sonner bien lorsque vous utilisez l’application Jaybird pour en tirer le meilleur parti.

