JayDaYoungan a de nouveau été arrêté quelques semaines seulement après l’accusation de complicité de meurtre

Le rappeur JayDaYoungan a été arrêté samedi dans la paroisse de Washington, en Louisiane, après un contrôle routier, et fait face à de nouvelles accusations, notamment de désertion d’enfants et de possession de drogue. Le jeune homme de 23 ans, né Javorius Tykies Scott, est détenu à la prison paroissiale de Washington sans caution, rapporte XXL. L’arrestation intervient quelques semaines seulement après son arrestation pour son implication présumée dans un meurtre en août 2020 dans la paroisse de Tangipahoa.

Samedi, la police a arrêté Scott juste avant 15 heures, rapporte WVUE. La longue liste de nouvelles accusations auxquelles il fait face comprend « les plaques d’immatriculation changées, la conduite sans preuve d’assurance, une deuxième violation du dispositif de retenue pour enfants, l’utilisation illégale d’une substance dangereuse contrôlée en présence d’une personne de moins de 17 ans, la possession d’un substance dangereuse en présence d’armes, possession de marijuana, possession d’un stupéfiant de l’annexe II, entrave à la justice et outrage au tribunal. On ne sait pas si Scott conduisait avec un enfant dans sa voiture au moment de son arrestation ou si ces accusations découlent d’un mandat précédent. Les représentants de Scott n’ont pas commenté.

JayDaYoungan en garde à vue après s’être fait prendre à un contrôle routier plus tôt dans la journée en Louisiane. Il fait face à plusieurs accusations de drogue et d’armes. Il n’y a aucune indication d’un ensemble d’obligations, mais nous vous tiendrons au courant de cette histoire en développement pic.twitter.com/jJzdpBaqFg – Mon Mixtapez (@mymixtapez) 31 octobre 2021

Le 12 septembre, Scott a été arrêté pour complicité de meurtre au deuxième degré et obstruction à la justice liée à un homicide l’année dernière. Le 8 août 2020, une bagarre entre deux gangs rivaux a éclaté à Roseland, en Louisiane. Des coups de feu ont éclaté, entraînant la mort d’un passant innocent, Zion Hutcherson, une mère de 21 ans de Baton Rouge. Les tireurs présumés sont Laquontre Turner, 22 ans, et Arman Burnett Jr., 19 ans. Turner a été arrêté en avril et accusé de meurtre au deuxième degré.

Scott a été libéré le 20 septembre. Un employé de la prison paroissiale où il était détenu a été licencié après qu’une photo de Scott en prison a fait surface sur la page Instagram du rappeur. Les enquêteurs ont découvert que l’employé avait pris la photo pour Scott. « Cet employé a été licencié pour avoir enfreint la politique le même jour », a déclaré le directeur Heath Martin à The Advocate le mois dernier.

Scott a été arrêté deux fois pour avoir prétendument agressé des femmes à deux reprises, rapporte XXL, et a été arrêté pour trafic de drogue en 2019. Il a signé un contrat avec Atlantic Records et est surtout connu pour les chansons « 23 Island », « Elimination » et » Opps. » Il compte 2,5 millions d’abonnés sur Instagram et 1,2 million d’abonnés sur YouTube. La vidéo de « 23 Island » compte plus de 154 millions de vues sur YouTube.