Jaylen Brown défend son association avec Jayson Tatum aux Celtics

Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la viabilité du projet sportif de Celtics de Boston basé sur la coalition de deux jeunes étoiles trop semblables l’une à l’autre : Jaylen Brown et Jayson Tatum. La terrible dérive concurrentielle que l’équipe entraîne cette saison et ajoutée au non-respect des attentes des années précédentes, plonge les fans dans un halo de pessimisme, qui demandent même le départ de certains d’entre eux. Les idées de troisième étoile avec Irving, Hayward ou Kemba Walker n’ont pas fonctionné, alors cette saison Brad Stevens a décidé de la direction de donner plus d’importance à cette paire. Après avoir décroché un triple-double, Brown fait valoir sur ESPN qu’ils leur font confiance pour le présent et l’avenir de cette franchise.

« Nous jouons ensemble depuis le début de notre carrière. Nous nous entraidons, nous parlons beaucoup et je pense que les épreuves que nous traversons ces derniers temps nous renforceront beaucoup et nous grandirons considérablement. Si nous surmontons cette situation critique dans laquelle nous nous rencontrons maintenant et nous continuons à apprendre les uns des autres, je pense que nous avons beaucoup à offrir. Nous communiquons beaucoup avant, pendant et après les matchs, et pour moi c’est très important d’avoir un partenaire qui comprend le basket-ball comme moi », a-t-il déclaré. un brun qui semble être celui avec le signe transférable.

Jaylen Brown défend le droit d’apprendre petit à petit

Cependant, ses performances ont augmenté comme une traînée de poudre ces derniers temps, se justifiant clairement et prouvant que les mauvaises performances de Celtics de Boston Ce n’est pas par manque de talent, mais peut-être à des carences au niveau tactique de rendre les deux complémentaires. « Sé que la gente es impaciente y quizá crea que lo de que estamos aprendiendo es una excusa, pero es que es así. Tener éxito en la NBA es más difícil de lo que parece », dijo un hombre que no parece tener problemas de ego avec Jayson tatum. Cependant, s’ils ne parviennent pas à traduire leur bonne relation sous forme de résultats sur le terrain, leur histoire d’amour peut être interrompue.