Jaylen Brown : « Je me bats toujours contre les séquelles du COVID-19 »

Marron Jaylen est l’un des derniers joueurs de la NBA à avoir souffert de la maladie COVID-19[feminine. L’escorte de Celtics de Boston Il a réussi à le surmonter au début de ce mois d’octobre, en arrivant pour les premiers matchs de la saison régulière 2021/22. Il a été infecté le 10 octobre et après une quarantaine de 10 jours, il est arrivé sans problème le premier jour.

Bien qu’il ait eu une brillante rencontre d’ouverture atteignant 46 points lors de la défaite des Celtics contre les Knicks de New York, son début de «saison régulière», après cinq matchs, n’a pas été de loin le meilleur de tous.

Brown lui-même en est conscient. Dans ses dernières déclarations, recueillies par le média bostonien NBC Sports, il évoque sa performance aux conséquences qui continuent à ce jour de l’affecter par le coronavirus.

« J’ai remarqué ces derniers jours », a déclaré Jaylen Brown. « Combien de matchs ai-je joué jusqu’à présent ? Sans compter celui que j’ai raté, quatre. Et je suis conscient que mon corps n’est pas complètement rétabli. J’en ai parlé avec le personnel médical. »

Fatigue extrême

« En jouant les matchs, je me sens bien. Je n’ai aucun problème pendant que je suis sur le terrain. Le problème vient plus tard. À la fin d’un match, mon corps a l’impression d’en avoir joué trois. J’ai l’habitude de mon corps réagit mieux et récupère beaucoup plus vite que lui. Je sais que je viens d’avoir 25 ans, mais je ne pense pas être si vieux « , a déclaré Brown avec ironie.

