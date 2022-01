Jaylen Brown mène les Celtics en battant leur record de buts : 50 points !

Victoire précipitée de Celtics de Boston contre le Magic d’Orlando dans un match formidable que le Massachusetts a fini par remporter en prolongation par 116-111. Le meilleur du duel, dans la rue, s’est déchaîné Marron Jaylen qui a obtenu un record personnel d’annotation avec 50 points. Dans les minutes décisives, il est passé à 12 points, étant la clé des siens. Il a réussi 19 des 29 tirs qu’il a tentés, 5 des 10 tirs à 3 points et 7 des 8 lancers francs qu’il a exécutés. De plus, il a contribué 11 rebonds, 4 passes et 2 blocs en 46 minutes de jeu.

Un sommet en carrière de 50 points.

21 au 4e quart-temps.

Mettre la victoire de côté en OT. JAYLEN.

BRUN. pic.twitter.com/mAcqFEvUlX – NBA (@NBA) 3 janvier 2022