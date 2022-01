Jaylen Brown se moque de la forme avec Jayson Tatum sur les Celtics

Les Boston Celtics ont une fiche de 19-21 cette année et occupent le 10e rang de la Conférence Est.

Compte tenu des attentes avec lesquelles ce groupe est entré dans la saison NBA 2021-22, il est sûr de dire qu’ils ont été largement sous-performés jusqu’à présent.

Pour aggraver les choses, ils ne font pas que perdre, ils le font de manière embarrassante. Les acteurs détestent les stars. Les stars détestent les acteurs. Les légendes de la franchise appellent cette incarnation actuelle des Celtics pour avoir embarrassé un fier héritage.

C’est le bordel.

L’un des principaux problèmes que Boston essaie de comprendre est de savoir comment ses deux meilleurs joueurs, Jaylen Brown et Jayson Tatum, s’intègrent réellement.

Lors d’une récente session avec les médias, Brown a tenté d’aborder ce sujet de front.

« Je pense que nous pouvons jouer ensemble », a déclaré Brown. «Nous avons bien joué ensemble pendant la majeure partie de notre carrière et des choses comme ça. La dernière année ne s’est pas déroulée comme prévu, mais je pense qu’une grande partie de l’adversité que nous traversons actuellement va nous aider à grandir et à nous améliorer à l’avenir.

« Si nous surmontons cette crise et continuons à apprendre, je pense qu’il y a beaucoup de bon basket de l’autre côté de cela. Je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler. Je comprends que tout le monde doit faire son travail, mais moi et JT parlons.

«Nous avons parlé après le match, communiqué les uns avec les autres, et des choses comme ça. Nous sommes donc sur la même longueur d’onde. Je comprends d’où viennent toutes les autres frustrations, mais tant que je suis sur la même longueur d’onde avec lui et qu’il est sur la même longueur d’onde avec moi, c’est là-dessus que nous nous concentrons le plus.

Bien que l’approche mesurée de Brown soit évidemment la bonne façon d’aller de l’avant, il est difficile d’ignorer les faits : lui et Tatum jouent ensemble depuis cinq ans. Et en tant qu’unité, les Celtics empirent – ​​pas mieux.

Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines sur la possibilité de faire exploser toute cette équipe.

Selon Shams Charania de ., cependant – il est peu probable que cela se produise de si tôt.

« Les Celtics 19-21 ont indiqué aux équipes rivales qu’ils voulaient construire autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown – et n’ont aucun intérêt à séparer les deux attaquants All-Star pour le moment, ont déclaré des sources. … [the]Les Celtics semblent ouverts aux affaires autour des autres joueurs de la liste. Boston s’est engagé avec les 76ers avant la saison à propos d’un éventuel accord avec Simmons, mais n’a montré aucune envie de déplacer Brown.

Il sera intéressant de voir où Boston va à partir d’ici. Jusqu’à présent, l’équipe a été liée à un commerce important, mais rien ne s’est concrétisé jusqu’à présent.

Un échange intrigant avec les Lakers de Los Angeles a également été lancé, mais il est difficile de voir un scénario où ces deux franchises essaient réellement de s’entraider.

En fin de compte, les Celtics doivent clairement faire quelque chose. Parce que tandis que Brown et Tatum disent toutes les bonnes choses dans les médias, sur le terrain, leur jeu dit quelque chose de radicalement différent.

Les Celtics pourront-ils finalement renverser cette saison décevante ? Le temps nous le dira.

