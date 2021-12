Jaylen Nowell et Greg Monroe ! mener les Wolves contre les Celtics

victoire de Loups des bois du Minnesota en vue de Celtics de Boston par 108-103 dans un duel marqué par les nombreuses victimes des deux équipes à cause du coronavirus. Les Wolves ont retiré le centre des vétérans Greg Monroe Pas plus tard qu’hier (il s’est levé à quatre heures du matin à Washington et n’est arrivé à Minneapolis qu’à quatre heures de l’après-midi). Il a joué 25 minutes, contribué 11 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, et a reconnu ne pas connaître le héros du match, le remplaçant Jaylen Nowell, qui a été le meilleur du duel avec 29 points. Peu de Juancho Hernangómez chez les Celtics malgré les défaites : 2 points en 16 minutes.

fraîchement débarqué d’un vol.

premier match de retour en championnat depuis 2019. 9/11/6 en 25 minutes pour Greg Monroe. pic.twitter.com/uxmVN93S4P – Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) 28 décembre 2021