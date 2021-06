Jaypee Infra : La valeur marchande de Yamuna e-way est supérieure à la valeur de liquidation, selon le NBCC

Le CoC de JIL se réunit jeudi 10 juin pour délibérer sur les plans de résolution révisés de NBCC et du consortium dirigé par Suraksha Realty ainsi que pour décider du processus de vote pour l’acquisition du promoteur immobilier en faillite.

NBCC, dans une lettre adressée mercredi au comité des créanciers (CoC) de Jaypee Infratech (JIL), a déclaré que la juste valeur marchande (JVM) de Yamuna Expressway est supérieure à la valeur de liquidation projetée.

La société d’État a souligné que les créanciers financiers consentants (AFC) peuvent réaliser jusqu’à 4 000 crores de roupies pour la participation de 90 % dans le SPV e-way qui leur est proposé dans le cadre du processus de résolution de l’insolvabilité.

Des sources ont déclaré que le panel des prêteurs avait demandé lundi 7 juin des éclaircissements au NBCC sur la justification de son offre aux AFC et aux créanciers financiers dissidents (DFC). Le PSU a répondu que selon la lettre du professionnel de la résolution provisoire (IRP) le mois dernier, la valeur de liquidation (LV) de Yamuna Expressway est de Rs 3 458 crore.

« Le NBCC a souligné que la JVM de l’autoroute Yamuna est estimée plus élevée sur la base du rapport d’étude de trafic de Dun & Bradstreet de juin 2019. Il a également attribué la valeur plus élevée au développement de l’aéroport international de Jewar, à la future ville du jouet et du cinéma et à la croissance de l’activité industrielle et commerciale dans les zones environnantes. Il est d’avis que les prêteurs peuvent réaliser 3 500 à 4 000 crores de roupies pour leur participation de 90 % dans l’autoroute », a ajouté l’une des sources.

La société a indiqué qu’elle créera un véhicule à usage spécial (SPV) distinct pour l’autoroute avec règlement des dettes opérationnelles dès l’approbation de son offre, a-t-il déclaré.

Dans son offre révisée soumise le 4 juin, NBCC a proposé de transférer 90 % des capitaux propres de l’autoroute SPV, y compris les droits de concession de l’autoroute Yamuna et des terrains, aux AFC. parcelles identifiées pour l’exécution de la sûreté des DFC. La réclamation totale admise des IFC est de Rs 9 783 crore.

« Le NBCC a déclaré que la lettre de l’IRP du 17 mai mettait le LV de 1 903 acres à 3 133 crores de Rs. Cependant, la monétisation des terres atteindrait une valeur plus élevée d’environ 40 à 50% que le LV, de l’ordre de Rs 4 400 à 4 700 crore, sur une période de temps. Cela est dû à l’aéroport international Jewar, à la ville du cinéma, à la ville des jouets et à diverses autres entreprises commerciales. Les valeurs sont basées sur l’évaluation du NBCC », a ajouté la source.

Il s’agit du quatrième tour du processus d’appel d’offres dans l’affaire de la faillite de JIL. La société a entamé une procédure d’insolvabilité en août 2017 après que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) a admis une demande d’un consortium dirigé par IDBI Bank.

