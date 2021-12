Jayson « La Maravilla » Vélez et Jean Carlos « El Indio » Quintana promettent de la dynamite pure ce vendredi à Juncos

Juncos, PORTO RICO – Avec des promesses de terminer avant la limite leur combat ce vendredi 3 décembre au Rafael G. Amalbert Coliseum de Juncos, le boxeur vétéran de Junqueño Jayson « La Maravilla » Vélez et le prospect de Mocano Jean Carlos « El Indio » Quintana, Jr . (9-0, 5KO) se sont exprimés ouvertement lors d’une conférence de presse tenue ce matin à la salle d’activités El Valenciano à Juncos.

« C’est un choc d’expérience contre la jeunesse, où les deux combattants viennent avec tout pour montrer qui est qui », a déclaré le président d’Universal Promotions, Javier Bustillo (au centre). « L’enthousiasme des fans s’est fait sentir. Ce combat a enflammé les réseaux sociaux, et on sait qu’on verra ce soutien ce vendredi au Rafael Amalbert Coliseum. Jayson prend beaucoup de risques, mais son expérience peut être déterminante pour le mener à la victoire. Quintana veut faire ses preuves et une victoire sur Jayson peut sérieusement le catapulter au niveau supérieur. Vendredi, nous aurons un délice ici à Juncos ».

Pour sa part, le maire hôte, Alfredo ‘Papo’ Alejandro, était extrêmement enthousiaste à propos de l’undercard qui aura le bien-aimé de Juncos, Jayson ‘La Maravilla’ Vélez, dans le match stellaire. «On va chez nous, qui brille toujours dans les Juncos et on dit à tous les fans de boxe de venir voir cette carte qui promet beaucoup de plaisir. De plus, c’est le retour de la boxe portoricaine après la pandémie. Nous regrettons que notre autre grand boxeur Ellionil (Colón) ne puisse pas monter sur le ring en raison d’une blessure, mais nous sommes sûrs que la prochaine fois, il brillera », a déclaré le directeur général de Junqueño.

Dans le tour stellaire de la nuit, Jayson « La Maravilla » Vélez (29-8-1, 21KO’s) aura devant lui un défi important, lorsqu’il rencontrera la perspective invaincue de Mocano, Jean Carlos « El Indio » Quintana (9- 0, 5KO), dans un affrontement de huit rounds dans la division des poids légers.

« Nous sommes prêts à remonter sur le ring chez moi, devant mon peuple », a déclaré le boxeur de 33 ans originaire de Junqueño. « La préparation a été brutale. J’ai travaillé pour arriver à ce combat dans ma meilleure condition. Je reconnais que Quintana a fait des ajustements dans sa préparation, et j’aime ça, parce que je sais que je combattrai sa meilleure version. Je me supporte et je le supporte, à Juncos personne ne me bat. Je vais montrer à Quintana qu’il s’est trompé en mentionnant mon nom. Vous avez fait une erreur en demandant ce combat. Non seulement je vais le battre vendredi, mais je vais le faire par KO. »

Pendant ce temps, Quintana a déclaré que « le respect est terminé. S’ils m’ont sous-estimé, ils ont fait une grave erreur. Jamais de ma vie je n’ai été aussi bien préparé pour un combat. Vendredi, nous aurons une soirée inoubliable. Il y aura une fête au Juncos Coliseum, car nous allons célébrer la carrière de Jayson Vélez. J’espère qu’il amènera tout son peuple à profiter de son dernier combat. Vendredi, nous allons tous célébrer la retraite d’un grand combattant comme Jayson Velez, et le début d’une nouvelle ère. »

Dans le co-main event, l’ancien champion du monde de Cagueño, Jesús Rojas (27-3-2, 20KO’s) -gauche-, reviendra sur le ring à la recherche d’une nouvelle opportunité de disputer le titre mondial, lorsqu’il affrontera le Coameño Fernando Torres (19-9-1, 11KO) dans un combat de huit rounds dans la division légère.

Pendant ce temps, dans un différend avec des pronostics réservés, Edgardo « Gardy » Rolón (5-0, 3KO) et Gil Iglesias (4-0, 4KO) de Coroza mettront en jeu leurs joueurs invaincus dans un match de six rondes dans la division poids plume . . .

Dans un match international classique de boxe féminine entre Porto Rico et le Mexique, le poids coq Mayaguez Carmarie « Karma » Matos (1-0, 1KO) aura un test intéressant en quatre rounds, lorsqu’elle rencontrera la combattante mexicaine expérimentée Ivette Valenzuela.

Harold lagune

Le combattant de Bayamon Juan Zayas (3-0-1, 3KO) affrontera le débutant Steven Colón dans un match de 4 rondes dans la division des super poids coq. Dans un autre combat de quatre rounds, le poids léger de Guaynabeño Harold Laguna (2-0, 2KO) affrontera Darwin Alvarez (0-1). Dans un duel de débutants dans la division des poids moyens, Gabriel Planell de Cagueño mesurera ses forces contre James Morales.

Les billets pour « Knockout the COVID » sont en vente sur www.fastender.mobi et/ou en appelant le 787-848-4242.

(Photos : fourni)