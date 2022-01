Jayson Tatum amer Sabonis

Juste au moment où il semblait qu’ils allaient accélérer à la recherche du leadership de l’Est, et du précieux facteur à domicile contre tous les rivaux dans les séries éliminatoires dans lesquelles ils défendront le titre, les Bucks se sont arrêtés net. Ils ont perdu, très rare, quatre de leurs cinq derniers matchs, deux de suite contre un Hornets qui les a également battus samedi. Cette fois (103-99) le match s’est résolu à la dernière minute. Les Bucks ont coulé au troisième quart et étaient en baisse de 15 avant la charge finale, comme tant de fois, dirigée par Giannis Antetokounmpo. Avec 99-95, le Grec a obtenu un 2+1, a raté l’addition mais Wesley Matthews a frappé avec le rebond d’attaque. Jeu de quatre points et 99-99. Là LaMelo Ball est apparu, qui a manqué d’options de passe et a résolu avec une bombe de pure classe. Plus tard, Antetokounmpo a ajouté une défaite fatale et Miles Bridges a été condamné depuis la ligne des lancers francs.

Les malheurs des Bucks en ce moment sont évidents. Jrue Holiday manque, la profondeur manque (Grayson Allen, George Hill ne sont pas là, Pat Connaughton vient de rentrer sous les plus bas…) et l’attaque est bloquée dans trop de pertes. Ça leur est arrivé samedi, ça leur est arrivé hier (20) contre des Frelons capables du meilleur comme du pire et cela maintenant, malgré la perte de Kelly Oubre, ils ont six victoires en huit matchs (22-19) et sont huitièmes dans l’Est avec un œil sur la sixième position grâce à LaMelo (23 points, 18 en seconde mi-temps), au grand moment de Rozier (27 points, 7 rebonds, 4 passes) et au travail de Gordon Hayward et Bridges.

Les Bucks vont de mauvais jour en mauvais jour. Antetokounmpo a terminé à 26 + 13 + 8 et Khris Middleton à 27 + 7 + 11, mais entre les deux, ils ont ajouté 13 défaites. Le champion tombe sur un mou 26-17 qui non seulement l’éloigne des Bulls and Nets, mais l’oblige à regarder d’autres rivaux. Il a déjà deux défaites de plus que le Heat, troisième de Conférence, une de plus que les Sixers et autant que le septième des Raptors de Toronto. Les Sixers, en particulier, sont une menace de plus en plus réelle à l’Est. Ils ont sept victoires consécutives en, ce n’est pas un hasard, sept matchs dans lesquels Joel Embiid a passé 30 points.

Le Camerounais en compte quatre de suite en marquant 31, ce qui n’était arrivé à Bob McAdoo qu’en 1973. Au niveau MVP après un début de saison inégal, il a pulvérisé (31, 8 rebonds, 6 passes, 13/13 aux lancers francs) à quelques terribles Rockets (91-111), qui a perdu 11 matchs sur 12, est la pire équipe de l’Ouest, a terminé avec 21 défaites et a été balayé dans les zones (28-56). Sans Sengun et avec le jeu cassé, il y avait 5 minutes pour Usman Garuba, qui a capté 3 rebonds. Jalen Green et Kevin Porter Jr, encore une fois absolument décousus, ont cumulé 22 points entre les deux avec 21 tirs au panier et 11 défaites pour 6 passes décisives. Christian Wood (14 + 6, 1/5 en triple) est aussi très loin de son meilleur niveau dans une équipe qui en ce moment a à peine de quoi rivaliser.

Les Knicks et les Celtics continuent d’essayer de grimper

En dessous de la zone dans laquelle les Bucks et les Sixers sont traités, deux équipes appelées à être plus à l’Est tentent, à tout le moins, de sauver les meubles dans ce qui est une saison très difficile pour les deux : Les Boston Celtics et les New York Knicks partagent un record (20-21) en milieu d’année et sont dixième et onzième d’une conférence dans lequel ils forment avec les Hawks un trio de déconvenues remarquables.

Les Knicks ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs (leur défaite était contre les Celtics, justement). Contre les Spurs (111-96) ils ont éclaté en début de dernier quart-temps avec un brutal 18-2 qui a démonté (100-77) un adversaire qui avait tenu les trois quarts malgré un match avec six blessés. Les Spurs (15-25) ont perdu six de leurs sept matchs sur la route en dehors de San Antonio et ils ont résisté main dans la main avec, comme presque toujours, Dejounte Murray (24 points, 4 rebonds, 5 passes décisives). Mais ça pesait plus la formidable seconde moitié de RJ Barrett, qui a ensuite marqué 17 de ses 31 points et a reçu des chants de «MVP» par un Madison Square Garden qui l’a pris avec Julius Randle. L’attaquant de puissance, all star la saison dernière, a été hué et a entendu comment la foule a scandé Obi Toppin pour le battre, qui était en baisse de 2 points avec 1/7 jours de tournage après avoir affronté les fans après le retour et le triple miraculeux que Barrett a réalisé (précisément ) contre les Celtics.

Les Verts ont battu les Indiana Pacers (101-98) et comptent quatre victoires en six matchs. C’était, oui, tout sauf brillant. Ils ont eu besoin d’un temps supplémentaire forcé par un panier du côté gauche de Jayson Tatum (89-89) à moins de deux secondes de la fin. Et que son rival (15-26) a atteint la fin du troisième quart-temps avec seulement 60 points et avait ouvert la soirée avec 4/22 en triple. Robert Williams (14 points, 12 rebonds, 4 interceptions et 3 contres, un décisif en prolongation) a fait le sale boulot et les Jays ont marqué du mieux qu’ils ont pu. Tatum a terminé avec 24 points, 12 rebonds et 7/21 au tir et Brown avec 25 + 15 + 6 et 11/26. Pour les Pacers, 14 points de Lance Stephenson, 19 de Torrey Craig et 11 + 23 rebonds + 10 passes décisives de Domantas Sabonis, qui a atteint la fin du troisième quart-temps avec seulement 4 points mais il était essentiel pour son équipe d’avoir à portée de main une victoire qui s’est échappée avec une défense douteuse dans le panier de sauvegarde de Tatum