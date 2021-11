Jayson Tatum, brillant contre le retour des Lakers de Lebron James

Peu importe à quel point un joueur est bon, personne n’est formé pour faire de la magie et permettre à son équipe de fonctionner lorsqu’il revient de blessure. C’est ce contre quoi tu te bats James Lebron, convoité comme un messie par les fans de Les Lakers de Los AngelesIls voient comment sans lui le projet sportif de cette saison n’a aucun sens et le chaos s’installe dans leur équipe. Son retour à Celtics de Boston a montré qu’il est prêt à prendre des galons et à faire réagir l’équipe, mais cela n’a pas suffi pour battre des Celtics très inspirés et triomphants, qui se sont imposés par 130-108 grâce à une sublime performance de Jayson Tatum.

Le match a éclaté au troisième quart-temps, ce tronçon fatidique pour les intérêts des Lakers tout au long de la saison et dans lequel la plupart de leurs 9 défaites ont été forgées à ce jour. L’exigeante tournée de l’Est montre les lacunes d’une équipe qui a fait un peu de début d’année en profitant d’un calendrier propice, mais qui se heurte désormais à la dure réalité. Westbrook ne dirige toujours pas, Davis est incapable d’ouvrir le terrain efficacement et les défenses effondrent la zone pour l’annuler, tandis que la bataille du rebond est perdue de manière retentissante. C’était donc contre les Celtics, avec 51 pour le vert et 33 pour les Angelenos, dans ce qui a été l’une des grandes clés du match.

Lebron James a terminé avec 23 points, 6 passes et 2 rebonds en 32 minutes

Un Tatum sauvage a obtenu 37 points et 11 rebonds, faisant oublier l’absence de Jaylen Brown et semblant très bien accompagné de Marcus Smart (22 ans) et Denis Schröder (21 ans). Il y a encore beaucoup à améliorer dans l’équipement collectif de Celtics de BostonMais avoir réussi à équilibrer son bilan gagnant-perte avec ce triomphe retentissant sur les éternels rivaux pourrait être un tournant pour une organisation qui doit aspirer au maximum cette saison. Al Horford et Grant Williams ont fait preuve d’une grande compréhension sur le terrain et ont montré que vous pouvez jouer avec un double poteau, d’autant que l’ajustement tactique semble complexe pour le moment.