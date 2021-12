Jayson Tatum devient honnête à propos du bœuf avec Dennis Schroder (vidéo)

Le gardien des Celtics de Boston Dennis Schroder peut parfois frotter ses coéquipiers dans le mauvais sens.

La saison dernière, avec les Lakers de Los Angeles, beaucoup de joueurs de la formation le détestaient. L’une des plus grandes stars de l’équipe, en fait, ne supportait vraiment pas de jouer à ses côtés.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que la course de Schroder à Boston ne se soit pas déroulée sans incident.

La semaine dernière, Schroder et la star des Celtics, Jayson Tatum, s’y sont mis.

À mi-chemin du quatrième quart de la confrontation de lundi entre les Celtics et les Milwaukee Bucks, Tatum et Schroder se sont disputés à la suite d’un revirement. Étant donné que Boston était en hausse de 11 à l’époque, tout cela était extrêmement inutile.

Après le match, Tatum a abordé le bœuf Schroder et a demandé si ce serait un problème pour l’avenir.

« Quiconque a joué dans la NBA ou dans un sport professionnel, vous savez que c’est un jeu de haute intensité, et les gars s’en soucient », a-t-il déclaré.

« C’est rien de personnel. Ce n’est rien de plus que ça. Nous essayons juste de comprendre les choses. Quand il y a 19 000 personnes dans l’arène, c’est difficile d’avoir une voix intérieure. Juste deux gars passionnés qui se soucient de gagner, rien de plus, nous allons bien et nous passons à autre chose.

La saison NBA 2021-22 a été riche en drames pour Boston. Les joueurs se détestent. Il y a des discussions sur l’explosion de la liste à l’échelle de l’équipe. Certains métiers semblent inévitables. Cela a été laid.

À ce stade, la dernière chose dont on avait besoin était un autre bœuf dans les vestiaires.

Dans cet esprit, il est bon de voir que ce ne sera pas une chose persistante entre Tatum et Schroder.

