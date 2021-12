Jayson Tatum égale Paul Pierce dans les statistiques historiques de la NBA

Une réaction énergique est nécessaire et ne peut être différée, étant ces situations extrêmes dans lesquelles les grandes étoiles doivent faire un pas en avant. Alors il a fait Jayson tatum lors d’une soirée de joie au Jardin TD pour quelques Celtics de Boston ont besoin d’un tournant pour se réconcilier avec leur public, gagner en confiance et grandir en équipe. En dehors des positions éliminatoires et avec des doutes permanents sur le jeu de l’équipe et la capacité d’Ime Udoka à mener ce projet, la seule certitude qui existe actuellement est le rôle de Jayson Tatum en tant que leader absolu, présent et futur. Le jeune joueur continue de répondre chaque fois qu’il en a besoin et avant dollars de Milwaukee s’est emparé de l’une de ces performances stellaires qui lui font voir l’héritier naturel de Paul Pierce, comme le montre le Statistiques NBA.

Et c’est que s’il est vrai que les rumeurs sur une éventuelle sortie de Marron Jaylen de l’équipe, cela n’est dû à rien d’autre qu’à la maîtrise absolue de l’espace et du temps d’un Tatum qui a besoin de proéminence dans cette zone du court et d’un autre type de deuxième épée pour le compléter. C’est l’explication que l’on trouve de la direction à la mauvaise évolution compétitive de certains Celtics avec 50% de victoires en ce moment, et que, de par le potentiel de leur staff, ils ne devraient aspirer à rien de moins que d’être parmi les quatre meilleurs de la Conférence Il s’agit d’un poste dont deux matchs et demi les séparent pour le moment.

Jayson Tatum a le temps de surpasser Paul Pierce dans les matchs avec plus de 40 points avant son 24e anniversaire

Ils parviendront à combler cet écart si Jayson tatum Il continue d’accumuler des soirées mémorables comme celle qu’il a faite contre les Milwaukee Bucks, dans laquelle il a ajouté 42 points. Ce n’est pas un chiffre anodin puisqu’il s’agit du huitième match où l’attaquant dépasse les 40 points, égalant avec paul percer dans des jeux avec ce niveau d’annotation avant d’avoir 24 ans. Compte tenu du fait qu’il lui reste un peu moins de quatre mois avant son anniversaire, il semble raisonnable que Tatum surpasse la légende des hommes du Massachusetts dans ce classement historique et démontre une fois de plus son immense pouvoir en tant que joueur du présent et du futur, appelé à marquer une époque. Celtics de Boston.