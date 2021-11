Jayson Tatum est de retour et les Boston Celtics le remarquent

Les nouvelles règles d’arbitrage qui sont mises en œuvre dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète ont eu un impact négatif sur de nombreux joueurs, nombre des meilleurs buteurs de la ligue s’accordant sur les critiques de cette nouvelle dynamique des arbitres.

Amenez Young, James Harden, Damian Lillard… Cependant, de nombreux joueurs ont déjà pu surmonter les revers et commencer à mettre en œuvre une série de statistiques NBA intéressantes, similaires à celles des cours précédents.

C’est le cas de Jayson Tatum, la star des Boston Celtics à qui cela a coûté cher ce début de saison, mais qui semble déjà avoir débarqué après quelques semaines difficiles. Au moins, cela est indiqué par les chiffres et les statistiques de la NBA que l’Américain génère, qui se traduisent par des victoires pour les Boston Celtics.

Croissance exponentielle

Les quatre dernières rencontres de Jayson Tatum aux Boston Celtics ont en moyenne (tous par match) en moyenne 33,5 points, 8,5 rebonds, 3,8 passes décisives, 50 % des tirs sur le terrain, 38 % des tirs à trois points et 90 % de la ligne des lancers francs.

Un leader absolu sur le court qui, malgré sa jeunesse, est conscient que le plafond de ces Celtics est aussi loin que Jayson Tatum est capable de le porter. Logiquement avec l’aide d’autres joueurs, mais si l’attaquant veut voir le Jardin TD Lors des nouvelles soirées éliminatoires, avec toute sa magie, le rythme est le suivant.

Buteur très fiable, défenseur actif, rebondeur physique et un talent différent qui continue de croître dans le Massachusetts. Il ne manque que la régularité et le début du terrain est déjà labouré, il ne reste plus qu’à l’achever.