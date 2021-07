Jayson Tatum et Bradley Beal, contre les règles de la FIBA

in

Peu (sinon aucun) s’attendaient à ce que le voyage de États Unis en cet été chargé de basket-ball, il allait commencer avec un bilan décevant de 0 victoires et 2 défaites contre des équipes nationales telles que le Nigeria et l’Australie. Les esprits de Gregg Popovich ne sont pas exactement à travers le toit et des problèmes commencent à apparaître.

L’un des typiques qui affecte les États-Unis chaque été est celui des règles de la FIBA, un basket-ball complètement différent de celui américain, au rythme de la NBA. C’est ainsi qu’ils l’ont transmis Bradley Beal et Jayson Tatum. Excuse bon marché ou réalité ?