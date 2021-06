Jayson Tatum, la grande star de l’équipe olympique des États-Unis ?

in

Jayson tatum a officiellement confirmé sa présence dans l’équipe américaine qui se rendra aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 afin de retrouver l’hégémonie perdue lors de la dernière Coupe du monde. On s’attendait à ce que les meilleurs de la NBA fassent partie de l’équipe nationale, mais le calendrier serré et le fait que les éliminatoires se prolongent jusqu’à la fin juillet pourraient signifier que peu de joueurs de renom étaient sur la liste. Tatum pourrait-il être l’homme de confiance d’une équipe avec l’obligation de remporter l’or ? Tout indique que Draymond Green et Damian Lillard officialiseront leur engagement, mais Tatum continuerait d’être cet homme qui a joué les ballons décisifs.