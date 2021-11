Jayson Tatum revient sur la carte des superstars de la NBA

Le retour de Celtics de Boston lors des derniers matchs (cinq victoires au cours des sept dernières rencontres) a permis à la franchise du Massachusetts d’atteindre un record positif de victoires – des défaites pour la première fois au cours de cette saison 2021/22 du NBA.

L’équipe dirigée par Ime Udoka est actuellement en septième position de la Conférence Est à 9-8, renversant l’inquiétant 2-5 des premiers matchs de la saison régulière. Et il l’a fait, en plus, en faisant preuve d’un jeu offensif de plus en plus efficace et dynamique, et de moins en moins individualiste.

Cela a surtout profité au chiffre de Jayson tatum. La star des Celtics connaît son apogée cette saison. Bien qu’il ait été l’un des grands moments forts des mauvais moments de Boston, il est actuellement le grand pilier de l’équipe.

Tatum a réussi à enchaîner trois performances consécutives de plus de 30 points (dont une avec 37 et contre les Lakers de Los Angeles de LeBron James). Lors de ces trois rencontres, il a totalisé en moyenne 34,6 points, 10,0 rebonds, 4,3 passes décisives et 51,5% de field goal (TC).

Jayson Tatum sur ses 3 derniers matchs : 33 PTS – 8 REB – 5 AST – 50% FG

37 PTS – 11 REB – 3 STL – 50% FG

34 PTS – 9 REB – 5 AST – 54,5% FG pic.twitter.com/Cf5dSg7GW2 – NBA Central (@TheNBACentral) 21 novembre 2021

L’avantage de la zone arrière

S’améliorer collectivement en attaque a conduit à une amélioration du jeu de Jayson Tatum. Dennis Schröder et Marcus Smart, qui sont également à leur meilleur, trouvent de plus en plus un Tatum dans des positions favorables pour marquer. Et le meilleur de tous pour ces Celtics, c’est que Jaylen Brown est sur le point de revenir de sa blessure.