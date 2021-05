Jayson Tatum s’habille en Larry Bird dans un retour légendaire

Les huées dans le jardin étaient tonitruantes. Le public qui peut accéder au pavillon des Celtics se moque d’une équipe sans âme, sans idées, sans cohésion. Les Spurs, les Spurs ultra-professionnels mais limités de Gregg Popovich, avaient tiré le râteau et humiliaient une équipe qui chérissait sa fière tradition: 16-39 au premier quart, avantages de 32 points au deuxième (33-65) et 31 au troisième (53-84 avec 22 minutes restantes). Encore un désastre dans une année étrange et décevante pour les Celtics de Brad Stevens, qui a reconnu que même sa fille avait quitté le pavillon à la mi-temps …

Mais le fait est que les Celtics ont gagné. Oui: ils ont gagné. 143-140 après avoir résolu en prolongation un retour colossal, héroïque et épique. Bestial. Le deuxième plus grand en deux décennies (les Kings ont rassemblé 35 points en décembre 2009) et une transformation incroyable qui a eu un protagoniste évident. Jayson Tatum a joué un jeu merveilleux, fascinant et époustouflant. A marqué 60 points (21 au quatrième quart, 10 en prolongation), a attrapé 8 rebonds, a donné 5 passes décisives, n’a pas perdu de balle et a marqué des tirs de toutes formes et couleurs. Échec, après avoir consommé le retour presque seul, celui qui aurait évité la prolongation, mais l’a corrigé en prolongation. Il ne pouvait en être autrement. Quelques jours après avoir fixé son maximum de points personnels à 53, l’attaquant l’a pulvérisé et est devenu le deuxième joueur de l’histoire des Celtics avec 60 points dans un match. L’autre est Larry Bird. Légende sacrée. De la franchise du Massachusetts et de la NBA.

C’était 42-26 au troisième quart et 38-25 dans le dernier, avant la prolongation. Une tonne de points avant un Spurs béant, incapable de mettre quoi que ce soit devant un Tatum qui a marqué 14 des 16 points de son équipe au premier quart et s’est armé jusqu’aux dents après la pause pour transformer ce qui ressemblait à une raclée indigne en un triomphe colossal. D’autres l’ont peu aidé, mais a souligné le travail de Tristan Thompson et la croissance d’Aaron Nesmith (16 points, 6 rebonds), qui a fait asseoir Fournier dans les minutes importantes (Kemba Walker était sorti).

Les Celtics ont commencé à croire en DeMar DeRozan (à la fin 30 points et 14 assistance) a laissé tomber les points que les Spurs ont vécu tandis que son avantage a été ruiné d’une manière incroyable. Désormais, ils sont à 31-31, à 50% et presque assurés dans cette zone de play-in d’où, dans leur cas à l’Est, les Celtics fuient: 34-30, un match et demi sur la quatrième place et demie devant le septième du Heat. Économie de creux dans une saison avec plus d’ombres que de lumières mais des nuits éblouissantes comme celle-ci, la plus incroyable de toutes: la nuit de Jayson Tatum. 60 points et un retour légendaire. Un grand joueur.