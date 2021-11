Jayson Tatum, statistiques NBA sur son mauvais pourcentage de tir

Il ne devrait pas être facile du tout de devenir le grand leader d’une franchise comme Celtics de Boston à peine 23 ans, mais un joueur comme Jayson tatum il ne peut pas se soustraire à cette responsabilité. Son potentiel infini et son talent unique sont perceptibles dès le jour où il a fait ses débuts dans la ligue, mais cette saison, il ne performe pas au niveau attendu. La franchise du Massachusetts erre sans gloire dans la Conférence Est et ne semble pas avoir trop d’attentes pour continuer à croître, à moins qu’il n’y ait un transfert ou, bien sûr, le Statistiques NBA de leur grande étoile s’améliore considérablement. Et c’est que Tatum accumule beaucoup de volume de lancement, ce qui ne l’empêche pas d’avoir de faibles pourcentages.

La sélection de tirs échoue clairement à Boston, avec Jayson en moyenne plus de 20 lancers par match et affichant un pourcentage de tirs inférieur à 40 %. Ce ne sont pas des chiffres propres à une star comme lui et, surtout, ils cachent une réalité évidente : la bagarre avec Brown et Schröder pour montrer qu’il est la star de l’équipe. Peu de jeu est généré, le ballon ne circule pas et une grande partie de la responsabilité offensive est parfois assumée par un Tatum très hâtif. L’arrivée d’une base comme l’Allemand n’a pas favorisé une circulation de balle fluide, pas même un grand homme expérimenté comme Horford, et ce que fait l’attaquant, c’est chercher des solutions par lui-même et trop vite.

Jayson Tatum a tiré 2-16 ce soir. Il est 8e de la ligue pour les tirs effectués malgré le fait qu’il est 1er en tentatives. Tatum tire 39,5% sur 21,8 tentatives par match – seuls 5 joueurs ont tiré en dessous de 40% sur plus de 20 tentatives par match sur une saison entière depuis l’ère du chronomètre des tirs (1954). pic.twitter.com/08AjNjUdmE – StatMuse (@statmuse) 29 novembre 2021

Seuls 5 hommes de l’histoire de la NBA ont terminé une saison avec ces chiffres

Pour lancer 20 lancers ou plus par match en moyenne en NBA, vous devez avoir le statut de star ; C’est pourquoi presque personne qui a amassé ce volume de tir n’a enregistré des pourcentages aussi mauvais que ceux de Jayson tatum. Auparavant, seulement Dolph Schayes (1958 et 1961), Michael Adams (1991), Allen Iverson (2002), Antoine Walker (2002) et Baron Davis (2004) Ils ont terminé un parcours en ces termes numériques, mais il est évident que beaucoup d’entre eux étaient des meneurs, avec moins de ressources physiques pour marquer qu’un joueur comme la franchise actuelle de Celtics de Boston. Vous devez améliorer vos sentiments immédiatement et obtenir un score plus fiable.