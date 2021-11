Jayson Vélez dit à Jean Carlos Quintana : « Je parlerai juste vendredi sur le ring… »

Et le jour est arrivé ! Ce vendredi 3 décembre, les fans qui assistent au Colisée « Rafael G. Amalbert » à Juncos, Porto Rico, auront l’occasion d’assister à une carte intéressante, où participeront des boxeurs nouveaux et vétérans, qui cherchent à se placer dans le arène de boxe professionnelle.

L’un d’eux est le combattant expérimenté Jayson « La Maravilla » Vélez, qui tentera de revenir au sommet, (où il était autrefois), lorsqu’il affrontera le combattant hors pair Jean Carlos Quintana.

Interviewé par BOXEOMUNDIAL.COM, Vélez a parlé de sa carrière amateur, du passage à la boxe professionnelle, des hauts et des bas qu’il a eus et du procès contre Quintana.

A quel moment vous êtes-vous intéressé à la boxe ?

« Je me suis intéressé à l’âge de 11 ans. Je suis allé chercher du karaté et des amis m’ont dit qu’ils faisaient de la boxe, je ne savais pas ce que c’était et j’aimais me battre et c’est pourquoi je suis resté. »

Combien d’années avez-vous fait de la boxe amateur ?

« J’ai été là-bas pendant 8 ans, mais mon premier combat était à 13 ans, donc je me suis battu pendant 6 ans. »

Vous souvenez-vous du premier match à ce stade ?

« Oui, je ne l’oublierai jamais. C’était à Guayama, je pesais 81 et mon rival 89 livres. J’étais très nerveux, mais bien entraîné, alors j’ai passé les 3 rounds à ne lancer que des coups droits, sans aucune technique (rires) j’ai juste lancé et lancé jusqu’à la fin du combat ».

En quelle année avez-vous fait le grand saut vers la boxe professionnelle et les raisons de cette décision ?

« C’était en 2007 à l’âge de 19 ans et j’ai toujours voulu être professionnel. Je n’étais pas très appliqué dans l’amateur, par ignorance je ne me suis jamais intéressé, j’ai toujours voulu être un professionnel pour être Champion du Monde. Gagner aussi beaucoup d’argent pour acheter une maison pour ma mère et être en mesure d’atteindre mes objectifs financiers en termes de voyage, d’investissement et d’aide à toutes les personnes que je peux aider. C’est pour ces raisons que je suis devenu professionnel ».

Quatorze ans en tant que boxeur professionnel, quel a été le moment le plus satisfaisant et le plus décevant ?

« De plus grande satisfaction ont été plusieurs. Depuis 2012 quand j’ai combattu semi-star sur Showtime et à Madison, sur une carte d’un de mes combattants préférés, Miguel Cotto. Jusqu’en 2017 et 2018 où j’ai battu Alberto Mercado et Juanma, car ce sont des victoires dans lesquelles j’étais complètement sous-estimé à chacune et gagner était très satisfaisant. »

« Le plus décevant a été mon égalité pour le titre mondial en 2014, puisque je comprends que j’ai gagné le combat et dans l’ensemble, je ne me sentais pas comme je m’y attendais et je me suis entraîné très dur, j’ai bien mangé, je me suis écartelé, je suivi les instructions dans le coin, mais les choses n’ont tout simplement pas fonctionné pour moi et malgré tout cela, pour moi, j’ai gagné ce combat et j’aurais dû être champion du monde ce soir-là ».

Vous avez 3 défaites en ligne, ne le démarrez pas, qu’est-ce qui vous pousse à continuer en boxe ?

« Mon rêve d’être champion du monde parce que j’ai travaillé pour ça, je sais que je peux et je vais le réaliser. J’aime la boxe et j’aime me battre, je suis en bonne santé grâce à Dieu et jusqu’à ce que mon corps le permette et que je me sente bien, je continuerai à boxer, même lorsque je serai champion du monde. En plus, j’ai déjà perdu 4 combats d’affilée avant et je suis revenu sur les grosses étapes et maintenant j’en ai 3, mais je vous assure que 4 ne viendront pas ».

Votre prochain engagement sera ce vendredi 3 décembre à Juncos (où vous êtes né) contre Jean Carlos Quintana, comprenez-vous que vous êtes obligé d’obtenir une victoire pour donner un tournant positif à votre carrière ?

« Sur le papier, oui, je dois remporter une victoire pour rester pertinent et je gagnerai, c’est sûr. ‘Indio’ est un bon combattant, mais je suis meilleur. Nous avons travaillé dur tous les deux, mais j’attends avec impatience plus ».

« Cela dit, comme je l’ai dit, sur le papier c’est comme ça, mais je n’ai vraiment aucune pression pour gagner, je n’ai travaillé que pour m’amuser vendredi soir et c’est ce que je ferai parce que j’aime me battre et quand Je suis sur le ring en train de me battre contre qui je veux dire, j’en profite et vendredi sera une autre nuit où je monterai pour m’amuser car le travail est déjà fait ».

Message pour les fans qui vous suivent et votre rival Jean Carlos Quintana.

« Mon message est simple, ce vendredi 3 décembre prochain, allez soutenir la boxe, quels que soient vos combattants préférés ce soir-là. Soutenez la boxe locale et au passage, je vous assure que vous apprécierez une carte avec beaucoup d’action ».

« De plus, c’est le premier panneau d’affichage de l’année avec une audience et en même temps ce sera le dernier cette année, puisque c’est en décembre. Je vous exhorte donc à aller là-bas et à soutenir la boxe, les nouveaux talents, les talents actuels et les futurs talents. Pour Jean Carlos, je parlerai simplement vendredi sur le ring. Je sais que c’est prêt, je suis prêt et c’est déjà l’affaire de quelques jours pour « refroidir ». Bénédictions ».