Jazz au Hollywood Bowl : quand toutes les stars du jazz se sont alignées

Le 15 août 1956 eut lieu l’un des événements jazz de la décennie, un concert qui a été immortalisé sous le nom de Jazz at The Hollywood Bowl.

Le concert a été mis en scène par Norman Granz et a suivi la cinquième tournée Jazz at the Philharmonic en Europe et a précédé la tournée d’automne du JATP en Amérique du Nord. Les principales stars du concert du Hollywood Bowl étaient Louis Armstrong et Ella Fitzgerald.

Louis est sous une « forme herculéenne », comme le dit Ricky Riccardi, l’un des plus grands experts mondiaux de Louis Armstrong. Il est impossible d’argumenter. Ella, quant à elle, avait signé chez Verve au début de l’année et venait d’enregistrer son album de recueil de chansons Cole Porter qui a marqué sa carrière. Outre Ella et Satchmo, le concert comprenait Art Tatum, Roy Eldridge, Harry “Sweets” Edison, Flip Phillips, Illinois Jacquet, Oscar Peterson, Herb Ellis, Barney Kessel, Ray Brown, Buddy Rich, Paul Smith, Joe Mondragon, Alvin Stoller, Trummy Young, Ed Hall, Billy Kyle, Dale Jones et Barrett Deems.

Écoutez Jazz At The Hollywood Bowl maintenant.

Le concert a attiré une capacité de 20 000 spectateurs. Quand il a été publié pour la première fois par Verve en tant que double album, Jazz At the Hollywood Bowl a omis la performance de Louis Armstrong pour des raisons contractuelles. Il s’écoulera quatre décennies avant qu’il ne soit publié sur CD.

Le concert original s’est ouvert dans le plus pur style JATP avec un jam du groupe All-Star. Roy Eldridge et Illinois Jacquet, ainsi qu’Oscar Peterson et son trio (Herb Ellis et Ray Brown), plus Harry Edison, Flip Phillips et Buddy Rich. L’ensemble de trois chansons a duré près de 40 minutes et comprenait « Honeysuckle Rose », suivi d’un magnifique mélange de ballades de « I Can’t Get Started », « If I Had You » et « I’ve Got the World on a String » Leur plus proche était « Jumpin’ at the Woodside », et ils l’ont certainement fait, solo après solo fulgurant.

Art Tatum, un homme que Granz considérait comme un génie et le plus grand pianiste de tous les temps, était le suivant. “Quelqu’un pour veiller sur moi”, “Begin the Beguine”, “Willow Weep for Me” et “Humoresque” le prouvent. Malheureusement, il s’agissait de l’avant-dernier enregistrement de Tatum, 46 ans, car il est décédé trois mois plus tard d’un empoisonnement urémique.

Ella a clôturé la première mi-temps avec le batteur Alvin Stoller, le guitariste Barney Kessel, le bassiste Joe Mondragon et le pianiste Paul Smith. Elle a choisi d’ouvrir avec deux chansons du recueil de chansons de Cole Porter : “Love for Sale” et “Just One of These Things”. Plus tard dans le set, elle a interprété « I Can’t Give You Anything But Love », qui comprend une brillante imitation de Louis Armstrong. Son set s’est terminé avec “Airmail Special” qui a Ella au sommet de son art.

Deux courts numéros du Peterson Trio ont commencé la seconde moitié du concert. “9:20 Special” et “How About You” montrent à quel point Oscar était un beau pianiste lyrique.

Et puis il était temps pour Pops. Son set a été le plus long de la soirée et comprenait 13 chansons. Aux côtés d’Armstrong, le tromboniste Trummy Young, le clarinettiste Ed Hall, le pianiste Billy Kyle, Dale Jones à la basse et le batteur Barrett Deems sont tous sous une forme spectaculaire. Louis s’ouvre avec sa signature “When It’s Sleepy Time Down South”, suivie de “Indiana”, “The Gypsy”, “Ole Miss Blues” et “The Bucket’s Got a Hole In It”. Billy Kyle prend la tête de “Perdido”, puis Ed Hall présente “You Made Me Love You” avant qu’Armstrong ne fasse une brillante lecture de “Mack the Knife” avec laquelle il avait eu un succès un an plus tôt. Le batteur Barrett Deems occupe le devant de la scène sur « Stompin’ at the Savoy » avant « You Can Depend on Me » de Trummy Young. Le groupe termine son set solo avec une version courte et très intense de « Mop Mop ».

Ensuite, il est temps pour Pops et Ella. Ils interprètent la toute première chanson qu’ils ont enregistrée ensemble, “You Won’t Be Satisfied”, en 1946. Ils terminent par “Undecided”, avant que l’ensemble du casting ne fasse une version de six minutes de “When the Saints Go Marching In”, qui présente un solo époustouflant d’Armstrong, qui était toujours à son meilleur lorsqu’il était entouré des meilleurs.

Le lendemain, Ella et Louis étaient ensemble en studio. Granz avait déjà prévu cette session et ils ont été rejoints par le trio d’Oscar Peterson, avec l’incomparable Buddy Rich à la batterie. Quand Ella et Louis sont sortis du studio, ils ont émergé avec un chef-d’œuvre Mais c’est une toute autre histoire.

