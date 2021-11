Jazz et Clippers restent dans le combat par une journée facile

Nuit de quelques matchs en NBA. Trois en particulier. Hormis l’affichage de Stephen Curry et des Golden State Warriors à Brooklyn, les deux autres matchs de la journée ont installé deux équipes en tête de la Conférence Ouest. Utah Jazz (4e) et Los Angeles Clippers (5e) se classent avec 9 victoires et 5 défaites, même avec les Denver Nuggets, et gardent leur statut de coqs intact de ce côté de la ligue. Bien qu’ils soient arrivés à leurs duels respectifs de manière très différente, tous deux ont réussi deux victoires faciles contre des adversaires qui sont loin d’être compétitifs pour le moment.

Jazz 120 – Sixers 85

Le Jazz avait besoin de cette victoire après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Reste à savoir si leur amélioration générale et notamment en défense est davantage liée à eux ou aux faiblesses d’un adversaire désormais difficile à considérer comme un étalon fiable. Car les 76ers de Philadelphie accumulent avec cela cinq défaites consécutives (cela ne leur est pas arrivé depuis quatre ans), motivés sans doute par les défaites. Tant Joel Embiid, qui n’a plus joué depuis cinq matchs, que Matisse Thybulle, six ans, restent dans le protocole anti-COVID et leurs absences, ajoutées à celle de Danny Green pour cause de blessure, laissent la défense des Sixers dans une anecdote. De plus, si en n’obtenant que 37% de vos tirs vous réalisez 6 rebonds offensifs sur l’ensemble du jeu, le résultat est clair. Dans le Jazz, Bojan Bogdanovic a été le meilleur buteur, réalisant sa meilleure note de l’année avec 27 points et un triplé 5/7. Les hommes d’Utah ont réussi 11 des 19 tirs qu’ils ont tentés depuis le périmètre entre le deuxième et le troisième quart, prolongeant l’avance de 31 points.

Tondeuses 106 – Éperons 92

Les Clippers ont battu quelques combattants des San Antonio Spurs qui ont livré la guerre jusqu’au troisième quart mais se sont retrouvés loin du rival, comme presque toujours. Avec quatre des dix joueurs de moins de 23 ans, l’équipe texane a une nouvelle fois laissé la même image de ces dernières années, agrandie après le départ de DeMar DeRozan : celle d’une équipe fade dans le présent et, ce qui est plus inquiétant, cherchant à l’avenir. Face à cela, les Clippers jouaient aux ordres, bien sûr, de Paul George : 34 points et 9 rebonds. Une course de 14-2 pour clôturer le troisième quart a ouvert un écart de 12 points en faveur des locaux qui n’a plus jamais été comblé. Les Clippers retrouvent ainsi le chemin de la victoire qu’ils avaient brièvement abandonné avec la visite des Bulls. Avant de perdre contre Chicago, ils ont accumulé sept victoires d’affilée.