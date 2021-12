Jazz Jennings est prête à défendre sérieusement la communauté transgenre noire alors qu’elle arrive dans un endroit avec sa propre santé mentale et physique où elle est prête à se diversifier. Dans l’aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de I Am Jazz de mardi, le YouTuber prend un smoothie avec son frère Sander Jennings pour une gâterie « saine et savoureuse » tout en regardant vers leurs objectifs futurs.

« C’est bien parce que je viens de m’entraîner aujourd’hui avec mon ami », note Jazz en prenant un smoothie. Lorsque Sander lui demande si elle a fait 30 minutes d’exercice, sa sœur répond : « C’était plus de 30 minutes », avant de céder : « En fait, non, c’était plutôt 20 minutes. » Sander donne à Jazz des accessoires pour aller aussi loin, mais lui dit qu’il n’est pas encore fier « au-dessus de la lune ».

« Nous devons voir des résultats », reconnaît Jazz. « Je n’ai pas encore perdu de poids. » Combattre ses « problèmes d’alimentation » ne sera pas facile, mais Sander lui rappelle qu’il oblige tout le monde à des « normes très élevées », y compris sa sœur. « Il y a de la place pour la croissance, c’est ce que vous dites, et je suis d’accord avec cela », répond-elle.

Lorsqu’il s’agit d’apporter des changements positifs, Jazz a également pensé au travail de son amie Laney avec le mouvement Black Lives Matter. « J’aimerais pouvoir faire plus pour soutenir les femmes trans noires, car les femmes trans sont assassinées – les femmes trans noires sont assassinées – à un rythme alarmant, et les gens n’en parlent pas assez », a-t-elle déclaré à Sander. « C’est tellement… je ne sais pas, j’ai juste l’impression qu’il y a tellement plus que nous pourrions faire pour faire la différence. »

Elle note plus tard à la caméra qu’elle a voulu défendre la communauté trans noire en particulier au milieu de tout son travail avec « le parapluie trans plus large » ou les jeunes transgenres. « Je veux vraiment me concentrer sur la vie des trans noirs, car ils ont besoin que leur voix soit entendue, et maintenant que je suis enfin suffisamment stable mentalement, je suis prête à faire de plus gros projets et j’espère avoir un impact », dit-elle.

Sander est totalement d’accord, mais note qu’il a eu du mal dans le passé à trouver des idées sur la façon d’aider parce qu’il est un homme blanc. « Nous ne pouvons pas nous identifier à l’expérience Black », accepte Jazz, ce à quoi Sander ajoute: « Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aider. » Avec l’idée d’une sorte de rallye ou d’événement axé sur les vies trans noires en préparation, les deux ont du pain sur la planche. I Am Jazz est diffusé les mardis à 21 h HE sur TLC.