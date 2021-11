Jazz Jennings réfléchit à un gain de poids de 100 livres en raison de la « boulimie »

Jazz jennings laisse les fans suivre son parcours de santé en cours avec la nouvelle saison de I Am Jazz.

TLC a publié le premier aperçu de la septième saison à venir de la série non scénarisée le lundi 1er novembre, y compris des images de la star de télé-réalité de 21 ans discutant franchement de ses récentes difficultés avec la frénésie alimentaire. Au début de la promo, Jazz a rappelé les hauts et les bas de sa vie depuis son acceptation à l’Université de Harvard.

« Il y a deux ans, j’étais en route pour l’une des plus grandes institutions du monde, mais j’étais en fait aux prises avec des problèmes de santé mentale », a-t-elle déclaré en voix off. « J’ai commencé à manger de façon excessive, et j’ai pris du poids, et plus de poids, et plus de poids. Et maintenant, presque 100 livres de plus, me voici aujourd’hui. »

Elle a poursuivi: « Avec tout ce poids supplémentaire, je ne peux pas faire autant de choses avec mon corps que je pouvais faire auparavant. »

D’autres scènes montraient Jazz se heurtant à des membres de sa famille à propos de ses habitudes alimentaires. « Je fais l’expérience de la grosse honte de ma famille », a déclaré Jazz à la caméra. « Cela me fait vraiment sentir humilié. »