Jazz Jennings travaille avec le représentant de l’État pour adopter un nouveau projet de loi dans un aperçu exclusif de « I Am Jazz »

Jazz Jennings et son frère Griffen cherchent à apporter un changement au niveau fédéral pour éduquer les enseignants sur la façon de créer des « espaces sûrs et affirmatifs » pour tous les enfants et les familles à travers le pays. Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de I Am Jazz de mardi, les deux rencontrent virtuellement le représentant de l’État de Floride, Carlos G. Smith, pour discuter de leur idée de projet de loi.

Après avoir rencontré Cheryl Greene, directrice du programme Welcoming Schools à la Human Rights Campaign, Griffen et Jazz disent à Smith qu’ils cherchaient des moyens de mandater le programme au niveau fédéral afin que tous les enseignants apprennent à être accueillants envers les enfants de toutes sortes. . « Que les enseignants soient informés de la manière d’être accueillant et affirmatif afin qu’ils puissent le transmettre aux élèves », poursuit Griffen. « Je ne veux tout simplement jamais qu’un autre élève doive être intimidé ou harcelé de la même manière que j’ai vu Jazz intimidé et harcelé. »

Le clip revient ensuite sur certains des moments troublants que Jazz a vécus tout au long de sa vie, de la réception de menaces de mort en ligne au harcèlement en public pendant le tournage. Griffen continue à Smith que bien que les écoles accueillantes aient atteint 45 États, « ce qui est incroyable, mais cela devrait être 50 États ». Avec cet objectif en tête, Jazz et Griffen demandent des conseils sur la façon d’aller de l’avant, que ce soit d’abord avec un projet de loi fédéral ou un projet de loi d’État.

« Je dirais que nous avons besoin d’une loi d’État et d’une loi fédérale », répond Smith. « Nous avons besoin de plusieurs niveaux de protection. Ensuite, vous devez travailler avec un représentant de l’État – et j’aimerais beaucoup travailler avec vous sur un projet de loi de l’État certainement – ​​ou un membre du Congrès qui serait prêt à s’associer avec nous dans ce travail. »

Avec cette assurance, Jazz partage son idée d’appeler le projet de loi le projet de loi Be Kind, Griffen notant : « Je m’en fiche si vous êtes un libéral ou un conservateur, comment pouvez-vous voter ‘non’ à être gentil ? » Smith dit aux deux : « Écoutez, évidemment, la réalité est que pour qu’un projet de loi devienne une loi, la plupart du temps, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela se produira lorsque des gens comme vous resteront engagés dans le travail – que nous ne faisons pas abandonner, que nous continuons à avancer pour faire avancer l’égalité, l’acceptation et l’amour pour tous. Alors j’applaudis ce que vous faites. «

Alors que le trio promet de parler bientôt pour continuer leur travail, Jazz dit aux caméras à quel point le travail de Smith a été « inspirant ». « Il donne vraiment à Griffen et moi l’impression que nous pouvons le faire, et nous pourrions vraiment faire adopter un projet de loi qui aidera tant de jeunes LGBTQ. Cela va juste demander du travail. » I Am Jazz est diffusé les mardis à 21 h HE sur TLC.