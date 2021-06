Jazz prend les devants avec un plug Gobert gagnant

Les Clippers ont atterri à Salt Lake City avec presque pas de temps pour digérer leur victoire sur les Mavericks lors du septième match. Deux jours plus tard, pour la meilleure équipe de la saison régulière et beaucoup plus reposée. Ils avaient un tir pour forcer la prolongation, mais la victoire a été remportée par Jazz plus performant dans la dernière ligne droite et qu’ils ont montré qu’ils ont les ressources pour faire souffrir n’importe qui. Un arrêt salvateur de Rudy Gobert, qui était un protagoniste clair de la rencontre mais pas de loin le meilleur du Jazz, dans une pièce dans laquelle ni Leonard ni George n’ont pris le coup et c’est Morris qui a vu le verrou en place dans le la première personne était ce qui a assuré le premier point de l’égalité pour l’équipe de Quin Snyder. 112-109 était le score final. Le plus sage de la nuit, Donovan Mitchell (45).

Avec la même carte que contre les Mavs, jouant avec cinq petits et sachant que l’adversaire a de la force à l’intérieur, l’égalité a commencé. Et avec un triple du Jazz, curieusement, de la main de Joe Ingles. Serge Ibaka est redevenu court, boitant toujours de l’arrière, et Lue a répété la formule avec laquelle ils ont battu Doncic et son équipe, mais ici ils ont commencé à réguler et à s’améliorer lorsqu’ils avaient un pivot sur le terrain. Au moins ce sont les premières sensations. Dès qu’Ivica Zubac est entré en piste, les Clippers sont montés. Il y a même eu des minutes pour DeMarcus Cousins, absent jusqu’à présent, et avec une performance extraordinaire contre Gobert. Les Clippers se sont échappés au premier quart, atteignant 60 points dans les deux premiers sets et ayant treize d’avance à la mi-temps. Un autre élément qui a fonctionné dans la dernière série, déjà à la fin, et qui a servi aux Angelenos à ajouter presque par inertie est Luke Kennard, qui a contribué 18 points en tant que remplaçant et avec seulement deux ratés dans les tirs.

Cela avait l’air bien pour Los Angeles, mais ce n’était qu’un croquis. L’arrivée allait être assez différente, surtout avec Leonard et George ayant à nouveau du mal à prendre les rênes.

A trois minutes de la fin du troisième quart-temps, la différence entre les deux équipes a fini par être gonflée par un panier de contre-attaque de Royce O’Neale. Le Jazz était en baisse de 12-11 et dans ce 72-71, ils ont été promis avec bonheur. L’intensité correspondait au sentiment de caldeira que le tribunal de l’Utah donne toujours, même s’il y a toujours une pandémie et que nous devons nous cacher. Il n’y avait pas d’expert Mike Conley, également en congé pour cause d’ennuis, mais ces Jazz ont pris toute leur sagesse et ont bien maîtrisé la situation. Il leur restait même dix à un demi-quart à parcourir. Donovan Mitchell avait une bonne partie de la responsabilité, non seulement parce qu’il réussissait à lancer, mais aussi à cause des options qu’il offrait à ses coéquipiers lorsqu’il se retrouva handicapé. Kawhi Leonard, avec deux bonnes actions près du bord, et Paul George, avec quelques bons jeux en attaque suivis d’un triple à une demi-minute de la fin, ont mis la griffe nécessaire dans cette bande mais pas dans la dernière. Mitchell a joué le dernier ballon de son équipe, il s’est trompé et a donné aux Clippers une option, avec une possession, pour forcer les prolongations avec un triple, mais George a délégué à Leonard, Leonard n’a pas bien reçu et a préféré passer Morris et Morris, sans espace , a reçu la casquette de l’immense Rudy Gobert dans le coin gauche pour terminer l’affrontement en beauté et laissant le scénario ouvert pour le deuxième acte.