Jazz Sensation Jacob Collier fait “Trois petits oiseaux” pour les sessions de Marley

La sensation primée aux Grammy Jacob Collier a ajouté sa contribution à la série de reprises de Marley Sessions du catalogue du héros du reggae. La série a été lancée fin avril dans le cadre des célébrations en cours du 75e anniversaire de la naissance de Marley, avec la version de son petit-fils Skip de « Trois petits oiseaux ».

Maintenant, Collier a partagé sa propre interprétation de ce tube de 1980, à l’origine de l’album Exodus, sur la chaîne YouTube officielle de Marley. La version typiquement inventive présente ses propres harmonies et une vidéo sur écran partagé qu’il a lui-même réalisée, éditée et arrangée.

Aux Grammy Awards 2021, le nord de Londres de 26 ans a remporté le titre du meilleur arrangement, instrument et chant pour “He Won’t Hold You”. Ce nouveau succès fait de lui le premier artiste à remporter un Grammy pour chacun de ses quatre premiers albums.

La nouvelle apparition de Collier sur YouTube est appropriée pour un artiste dont l’ascension vers la renommée britannique et internationale a été largement influencée par les premières apparitions, à partir de 2012, sur le médium. Comme il s’en souvenait dans une interview avec Esquire en 2020: «Je me tournerais vers YouTube comme, qu’est-ce que ça fait de regarder une émission comme celle-ci, ou qui a joué dans le groupe de cette personne, et à quoi ressemblaient-ils tout seuls, ou qu’est-ce que ça fait d’entendre Herbie Hancock parler ? J’écouterais et j’apprendrais. Les gens ont commencé à faire ces écrans partagés, montrant plusieurs éléments visuels à la fois. J’ai pensé : peut-être que je pourrais tenter le coup.

L’année suivante, son approche Stevie Wonder‘s “Don’t You Worry ‘Bout a Thing” a été vu en ligne par Quincy Jones, qui a été tellement pris avec elle qu’il a signé Collier à sa société de gestion. “Je parle beaucoup à Quincy”, a-t-il déclaré au Guardian en 2016, “et l’une de ses perles de sagesse est que” le jazz est la musique classique de la pop “.

« En tant que personne qui a commencé à organiser Sintra et Ella et Sarah Vaughan et a fini par produire Thriller », a poursuivi Collier, « il a montré que vous pouvez appliquer une connaissance de l’harmonie jazz à la pop. Pour moi, le jazz est une compréhension de la musique, plutôt qu’une fin en soi.

Regardez les Marley Sessions sur la chaîne YouTube officielle de Bob Marley.