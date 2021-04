Jazz, Suns, Clippers … Personne ne cède dans le Far West

Cavs 121 – Taureaux 105

SexLand est de retour. La courte paire qui a lancé un début de saison aussi prometteur et lointain à Cleveland a fait son truc hier soir lors de la visite de Chicago, avec 30 points (et 7 passes) de Colin Sexton et 25 (et 4/4 sur 3) de Darius. Guirlande. Les Cavs brisent une séquence de quatre défaites consécutives dans leur propre stade et coulent quelques Bulls de plus qui n’ont pas tapé dans le ballon ces derniers temps.

Pacers 122 – Tonnerre 116

Les Pacers accueillaient le Thunder sans sept joueurs et avec presque pas d’hommes de grande taille, alors le petit ballon a fait son apparition pour l’Indiana avec une fin heureuse pour l’équipe locale. Victoire qui leur permet de continuer à avoir une certaine marge d’erreur sur la onzième place. Le triomphe était basé sur trois habitués, Malcolm Brogdon (29 points, 15 rebonds et 7 passes), Caris LeVert (28 + 5 + 6 et 4 interceptions) et TJ McConell (12 + 4 + 8), et un pas si habituel, le pivot Oshae Brissett, qui n’avait participé qu’à 6 matchs jusqu’à hier et qui a terminé le match avec 23 buts, 12 rejets, 3 blocs et +12 avec lui sur le court.

Sixers 113 – Tonnerre 116

Les Phoenix Suns continuent de jouer comme un véritable candidat au ring, même si on n’en parle pas autant. Hier soir, ils ont battu des Sixers à domicile, ce qui, oui, a donné du repos à Ben Simmons et Tobias Harris pour le duel direct pour l’hégémonie de l’Est qui affrontera les Milwaukee Bucks ce soir. Chris Paul, qui commence à ressembler à un candidat de deuxième ligne pour le MVP, a été le meilleur de la victoire en visite avec 28 points, 8 passes décisives et 5 triples, bien que le grand match de Mikal Bridges dans sa ville natale et contre l’équipe qui l’a repêché et le laisser aller en Arizona la même nuit que le repêchage. Joel Embiid (38 + 17) était sur le point de forcer l’extension avec un triple de sa propre zone qui est littéralement sorti du panier.

Raptors 114 – Filets 103

Les Raptors semblent avoir réagi, ce n’est pas le premier, et ils se réengagent à nouveau dans la lutte pour les playoffs ou, du moins, pour le play-in, qu’ils ont au milieu du match après avoir remporté leur quatrième. match consécutif ce soir contre les Nets. Siakam (27 + 9 + 6) et Anunoby (25) ont tiré la voiture, surtout dans un troisième quart-temps où les Canadiens ont cassé le duel avec un 36-23 partiel. Les Nets ont eu un quasi triple-double de Kyrie Irving (28 + 11 + 8) et un autre double-double de Bruce Brown (21 + 14), mais rien d’autre. À un moment donné du week-end, le énième retour de Kevin Durant est attendu.

Rockets 89 – Jazz 112

Les Jazz restent fermes en tête à l’Ouest et font bien de continuer à gagner, car les Suns et les Clippers arrivent par derrière. Ce soir, ce n’était pas un match trébuchant et ils ne l’ont pas fait. Jusqu’à 36 points, ils ont réussi à les battre au milieu du dernier quart-temps, bien qu’un dernier effort des locaux ait légèrement compensé le score. Mike Conley et Rudy Gobert ont terminé avec respectivement +46 et +44 spectaculaires sur le court, bien que le meilleur buteur de l’Utah ait été Jordan Clarkson (22).

Éperons 87 – Chaleur 107

Troisième victoire consécutive pour Miami Heat, qui n’avait pas de rival en seconde période (+22). Bam Adebayo (23 points, 8 rebonds, 5 passes et 3 interceptions) et Jimmy Butler (18 + 7 + 11) ont été les grands architectes du triomphe d’une équipe qui opte toujours pour la quatrième place à l’Est: ils sont séparés par un victoire et demie.

Clippers 117 – Grizzlies 105

Les Clippers ont inversé un match qui avait mal commencé et dans lequel ils ont perdu par 18 au premier quart. Mais malgré cela et ne pas avoir Kawhi, George, Ibaka, Jackson, Rondo … Ils ont su se ressaisir et finir par s’entendre avec la victoire. Luke Kennard (28 points, 6/7 sur 3s) a inscrit son meilleur score de la saison. Jaren Jackson Jr. a fait ses débuts cette saison à Memphis après une opération au genou en août dernier.

Rois 128 – Loups 125

Deuxième victoire des Kings lors des dix derniers matchs grâce à un triple de Buddy Hield à 8 secondes de la fin. Le tireur a terminé avec 29 points (et 7 triples) en tant que deuxième meilleur buteur de son équipe derrière De’Aaron Fox (30). Chez les Wolves, un bon match pour les deux Espagnols, notamment Juancho, qui a marqué 16 points en 19 minutes.

Wizards 118 – Guerriers 114

Encore une victoire méritoire pour les Wizards de Washington, bien que plus amère cette fois: Deni Avdija ne rejouera pas cette saison. De l’autre côté, Stephen Curry est descendu du ciel. Lisez la chronique ici.

Knicks 137 – Faucons 127

Super match à New York entre deux équipes qui peuvent se voir au premier tour. Huitième victoire consécutive pour les New York Knicks et Trey Young fait peur. Lisez la chronique ici.

Mavs 127 – Pistons 117

Les Mavericks de Dallas ont coupé une séquence de quatre défaites à domicile avec un Luka Doncic exceptionnel (30 + 10 + 9). La prochaine chose, un double duel à domicile contre les Lakers de Los Angeles. Lisez la chronique ici.

Blazers 105 – Pépites 106

Norman Powell avait le jeu pour gagner, mais il l’a raté. Shaquille Harrison, PJ Dozier et la recrue Austin Rivers ont joué contre un Facundo Campazzo réussi contre Damian Lillard. Lisez la chronique ici.