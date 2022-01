JBL Boombox 3 démarre la fête au CES 2022

TL;DR

Les JBL Boombox 3 et Pulse 5 utilisent Bluetooth 5.3 et partagent une construction IP67 résistante à la poussière et à l’eau. JBL étend sa gamme de casques de jeu Quantum et lance de véritables écouteurs de jeu sans fil. La société a annoncé une poignée de véritables options sans fil pour une utilisation quotidienne et spécialisée.

JBL, une filiale de Harman Audio, a pris le sol du CES 2022 cette année avec de nombreuses nouveautés, des véritables écouteurs sans fil aux haut-parleurs flashy et aux casques de jeu. Avec un grand nombre de produits à parcourir, plongeons directement dans la collection audio 2022 de JBL.

Haut-parleurs Bluetooth

JBL fabrique certains des haut-parleurs les plus emblématiques, de la série Flip à l’Xtreme. Cette année, la société a mis à jour ses plus grands haut-parleurs Bluetooth et ceux spécialement conçus pour faire tomber la maison.

JBL Boombox 3 et Pulse 5

Le haut-parleur Bluetooth JBL Boombox 3 repose horizontalement et ressemble beaucoup au Xtreme 3, en plus gros. La Boombox 3 a une autonomie de 24 heures et la capacité de charger des smartphones et des tablettes via une connexion USB. Les auditeurs peuvent charger leurs appareils tout en écoutant de la musique (bien que cela épuise la batterie plus rapidement).

La Boombox 3 et la Pulse 5 ont toutes deux un indice de protection IP67 pour résister à la poussière et à l’eau, Bluetooth 5.3 avec connectivité multipoint, et toutes deux prennent en charge JBL PartyBoost. PartyBoost vous permet de coupler deux haut-parleurs JBL compatibles pour une lecture stéréo ou de joindre plusieurs haut-parleurs ensemble pour une sortie extra-forte.

Ce qui distingue le JBL Pulse 5 du reste de la gamme d’enceintes de l’entreprise, c’est son spectacle de lumière LED à 360 degrés. Vous pouvez utiliser l’application JBL Portable (iOS et Android) pour personnaliser les couleurs pour jusqu’à 12 heures de divertissement.

Les JBL Boombox 3 et Pulse 5 seront disponibles cet été et coûteront respectivement 499 $ et 249 $.

JBL PartyBox Encore et PartyBox Encore Essential

Les JBL PartyBox Encore et Encore Essential sont essentiellement identiques, l’Encore fournissant deux micros numériques sans fil pour chanter. Avec la PartyBox Encore, vous bénéficiez d’une autonomie de 10 heures, soit quatre de plus que l’autonomie de six heures de l’Encore Essential. Ces haut-parleurs ont le même indice IPX4, une sortie de 100 W, une compatibilité avec l’application PartyBox et Bluetooth 5.1. Quel que soit le haut-parleur que vous obtenez, vous pouvez utiliser True Wireless Stereo pour coupler deux haut-parleurs compatibles. Vous pouvez également personnaliser le jeu de lumière et choisir votre option de connectivité préférée (Bluetooth, USB et auxiliaire).

La PartyBox Encore Essential sera disponible en mars pour 299 $, et la PartyBox Essential Encore sera disponible en été en exclusivité Sam’s Club pour 399 $.

Casques de jeu JBL Quantum

JBL a sorti trois casques de jeu et a lancé les écouteurs de jeu Quantum TWS. Tous les casques JBL Quantum annoncés au CES seront disponibles au printemps.

JBL Quantum TWS

Les Quantum TWS sont destinés aux joueurs sur mobile et sur console, avec l’adaptateur USB-C pour une lecture à faible latence sur PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch et téléphones mobiles compatibles. Vous pouvez également vous connecter à deux appareils à la fois (un via l’adaptateur USB-C et l’autre via Bluetooth).

Comme les casques de jeu à part entière de la société, le Quantum TWS prend en charge JBL QuantumSurround pour un son surround spatial. Ils utilisent également une réduction de bruit adaptative et chaque oreillette dispose de trois microphones pour une qualité audio claire. Vous pouvez vous faire une idée du microphone et de la sortie audio du JBL Reflect Flow Pro au prix similaire.

Vous bénéficiez d’une autonomie de huit heures sur une seule charge, avec trois charges supplémentaires à partir de l’étui, pour un total de 24 heures de lecture portable. Les écouteurs méritent un indice IPX5 et vous pouvez accéder à votre assistant intelligent préféré directement depuis les écouteurs.

La conception et les fonctionnalités du Quantum TWS rivalisent avec les populaires écouteurs de jeu Razer Hammerhead True Wireless Pro. Le JBL Quantum TWS sera plus abordable que les écouteurs de Razer et coûtera 149 $.

JBL Quantum 910, 810 et 610

Les JBL Quantum 910, 810 et 610 sont tous des casques de jeu supra-auriculaires, le 910 étant le plus haut de gamme du groupe.

Le casque de jeu à suppression active du bruit (ANC) JBL Quantum 910 utilise JBL QuantumSphere 360 ​​avec suivi de la tête et DTS Headphone:X 2.0 pour une expérience d’écoute immersive sur PC comparable à l’audio 3D sur la PlayStation 5 de Sony. -heure d’autonomie, connexion 2,4 GHz via USB sans fil et prise en charge Bluetooth 5.2. Le micro à tige se relève et chaque oreillette abrite un haut-parleur de 50 mm certifié Hi-Res.

Les écouteurs Quantum 810 sont similaires au 910, bien qu’ils manquent d’audio 360. Au lieu de cela, ils prennent en charge JBL QuantumSurround et DTS Headphone:X 2.0, vous manquez donc le suivi de la tête et une expérience légèrement plus immersive. Vous obtenez les mêmes pilotes Hi-Res 50 mm et les mêmes options de connectivité, ainsi qu’un micro à flèche à mise au point vocale similaire. Fait intéressant, le Quantum 810 a également un ANC avec une autonomie de batterie prolongée de 30 heures.

Les JBL Quantum 610 sont les écouteurs les moins chers du groupe, mais parviennent toujours à être riches en fonctionnalités. Le 610 partage la même prise en charge QuantumSurround et DTS Headphone:X 2.o que le 810 et utilise une connexion sans fil 2,4 GHz. Vous obtenez une autonomie impressionnante de 40 heures et pouvez les utiliser pendant la charge (idem avec les Quantum 910 et 810). Les trois écouteurs intra-auriculaires Quantum utilisent le logiciel PC QuantumEngine de JBL pour personnaliser l’égaliseur, les couleurs RVB et plus encore.

Le JBL Quantum 910 coûtera 249 $, le Quantum 810 coûtera 199 $ et le Quantum 610 coûtera 149 $.

De véritables écouteurs sans fil

JBL a sa main dans à peu près tout, et les vrais écouteurs sans fil ne font pas exception. Comme la gamme Samsung Galaxy Buds, les vrais écouteurs sans fil JBL peuvent être difficiles à démêler. Voyons ce qui distingue chaque paire.

JBL Live Pro 2 et Live Free 2

Les JBL Live Pro 2 sont de véritables écouteurs sans fil à tige avec commandes tactiles et une autonomie revendiquée de 10 heures. Le boîtier offre 30 heures supplémentaires de lecture, pour 40 heures d’écoute en déplacement. Vous obtenez de grands pilotes dynamiques de 11 mm du Live Pro 2 et une charge rapide et rapide : 15 minutes de charge sans fil Qi donnent quatre heures d’autonomie.

Le Live Pro 2 et le Live Free 2 ont tous deux une écoute ANC/ambiante et une commande vocale mains libres d’Amazon Alexa ou de Google Assistant. Les deux ensembles d’écouteurs portables partagent également les fonctionnalités Dual Connect et Google Fast Pair ainsi qu’un indice IPX5. Les écouteurs Live Free 2 plus oblongs n’ont pas de boîtier sans fil et ont une durée de vie de la batterie plus courte (sept heures de lecture autonome et 28 heures à partir du boîtier).

Les JBL Live Pro 2 et Live Free 2 coûteront respectivement 179 $ et 149 $ ce printemps

JBL Reflect Aero

Les JBL Reflect Aero sont conçues pour les athlètes avec leur impressionnant indice de durabilité IP68 et leurs extrémités d’ailes PowerFin exclusives. Chaque écouteur a un pilote dynamique de 6,8 mm et trois microphones à l’intérieur. Comme le Life Pro 2 et le Live Free 2, le Reflect Aero prend en charge Alexa/Google en mode mains libres et supprime le bruit avec une écoute attentive de l’environnement pour écouter les sons de l’environnement.

Vous obtenez huit heures de lecture sur une seule charge et 16 heures à partir du boîtier. Les auditeurs peuvent personnaliser les commandes tactiles via l’application JBL Headphones.

Le JBL Reflect Aero coûtera 149 $ au printemps.

