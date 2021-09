JBL enrichit sa gamme d’enceintes, d’écouteurs et de casques

TL;DR

Le haut-parleur Bluetooth portable JBL Flip 6 offre une meilleure autonomie de batterie et une meilleure durabilité que le Flip 5. La société a élargi sa gamme de haut-parleurs Partybox avec les 710 et 110, ce dernier étant disponible dès maintenant. Il a ajouté une multitude de véritables écouteurs sans fil à son portefeuille, développant les gammes Reflect Flow, Tune et Endurance ; aux côtés du casque de jeu Quantum 350 et des écouteurs pour enfants JBL JR460NC.

Bien que nous sachions depuis un certain temps que l’IFA 2021 est interdit, cela n’a pas empêché JBL de rafraîchir sa gamme d’enceintes, d’écouteurs et d’écouteurs lorsque la convention aurait eu lieu. De ce déluge d’écouteurs à réduction de bruit, de haut-parleurs de fête et d’écouteurs, quelque chose ne manquera pas d’attirer votre attention. Le produit qui attirera probablement le plus l’attention, cependant, est le JBL Flip 6.

JBL Flip 6

La série d’enceintes Bluetooth JBL Flip est l’une des plus répandues. Le Flip 6 promet d’améliorer la génération précédente avec une meilleure qualité sonore et une construction IP67 plus durable et résistante à la poussière et à l’eau. Le Flip 6 dispose d’un système de radiateur double passif, ainsi que d’un woofer et d’un tweeter qui devraient offrir une meilleure qualité audio.

Tout comme le Flip 5, le Flip 6 fonctionne avec JBL PartyBoost, vous pouvez donc connecter deux haut-parleurs PartyBoost ensemble pour une lecture stéréo. PartyBoost vous permet également de connecter sans fil jusqu’à 100 haut-parleurs compatibles pour une lecture mono puissante. JBL a ajouté le micrologiciel Bluetooth 5.1 à ce haut-parleur de tous les jours et une autonomie plus impressionnante de 12 heures.

Le JBL Flip 6 sera disponible en décembre aux États-Unis et coûtera 129,95 $. JBL sortira le Flip 6 en Europe en novembre pour 139 €. Il est disponible en cinq variantes de couleurs : Grey Stone, River Teal, Ocean Blue, Midnight Black ou Squad.

JBL Partybox 110 et Partybox 710

Les JBL Partybox 110 et Partybox 710 permettent toutes deux d’emmener la fête n’importe où. Ces haut-parleurs ont de nombreux points communs comme un indice IPX4, des entrées Bluetooth et USB et une prise en charge via l’application JBL PartyBox. Lorsque la musique est diffusée via la Partybox, un spectacle de lumière synchronisé est émis par les lumières RVB intégrées. Lorsque plusieurs enceintes Partybox sont à proximité, vous pouvez utiliser la véritable stéréo sans fil à une touche de JBL pour les relier pour doubler le volume. Les propriétaires amateurs de musique peuvent même brancher une guitare et un microphone dans l’une ou l’autre Partybox.

Les différences entre les deux haut-parleurs ont beaucoup à voir avec la puissance de sortie. La Partybox 710 a une sortie de 800 W RMS qui surpasse facilement la sortie de 160 W de la Partybox 110. La plus grande Partybox a également des roues. Le modèle 110 a quelque chose qui manque au 710 : 12 heures d’autonomie. Contrairement à la Partybox 710, la plus petite enceinte ne nécessite pas de source d’alimentation pour fonctionner.

La JBL PartyBox 110 est disponible dès maintenant pour 399,95 $/359 €, et la JBL PartyBox 710 sera disponible le 14 novembre aux États-Unis pour 799,95 $ et arrivera en Europe en octobre pour 749 €.

JBL Quantum 350

Le Quantum 350 rejoint les rangs des autres casques de jeu de JBL et utilise un adaptateur de dongle USB 2,4 GHz familier pour un streaming sans fil sans perte et sans décalage. Les joueurs sur PC peuvent utiliser le logiciel JBL QuantumEngine pour personnaliser le casque, qui arbore le profil QuantumSound de l’entreprise et fonctionne avec JBL QuantumSurround. Comme nous l’avons vu auparavant, le Quantum 350 utilise un micro à perche amovible certifié Discord.

Il a une autonomie de 22 heures et seulement cinq minutes de charge via le câble USB-C inclus offrent 60 minutes d’utilisation. La construction confortable et légère permet des sessions de jeu de plusieurs heures grâce aux coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme en similicuir. Les joueurs de toutes sortes apprécieront le Quantum 350 à 99,95 $/119 € une fois qu’il sera sorti ce mois-ci.

JBL Reflect Flow Pro

Les véritables écouteurs sans fil Reflect Flow Pro prennent en charge à la fois la suppression active du bruit (ANC) et le mode Smart Ambient, ce dernier amplifie le bruit de fond pour vous tenir au courant de votre environnement. Six microphones intégrés favorisent une transmission vocale claire pour les conférences téléphoniques et aident à l’ANC. Ces écouteurs polyvalents méritent également un indice IP68, ce qui les rend aussi à l’aise sur la plage que lors de votre prochaine course.

La durée de vie de la batterie est assez bonne avec huit heures de lecture lorsque la suppression du bruit est activée et 20 heures supplémentaires de lecture à partir du boîtier de chargement sans fil. L’étui peut charger rapidement les écouteurs avec 10 minutes de charge offrant 60 minutes de lecture. Vous pouvez dire “Hey Google” pour activer l’assistant numérique, et le casque utilise Bluetooth 5.0 pour se connecter à votre smartphone. Les deux écouteurs peuvent être utilisés indépendamment grâce à JBL Dual Connect + Sync. Cela vous permet de déterminer quel écouteur vous souhaitez utiliser pour les appels téléphoniques et de désigner certaines fonctions pour un écouteur plutôt qu’un autre.

L’application JBL Headphones permet de personnaliser facilement les commandes tactiles de ces écouteurs de tous les jours. Le JBL Reflect Flow Pro sera disponible le 14 novembre au prix de 179,95 $/179 €.

JBL Tune 230NC et Tune 130NC

Le Tune 230NC et le Tune 130NC partagent un certain nombre de fonctionnalités, le premier étant le casque le plus haut de gamme. Commençons par les similitudes. Les deux paires d’écouteurs sans fil véritables ANC offrent une autonomie de huit heures avec ANC activé et 24 heures de lecture supplémentaires à partir du boîtier. L’efficacité de la charge rapide est également identique : 10 minutes de charge fournissent 60 minutes d’autonomie. Les Tune 230NC et Tune 130NC utilisent tous deux Bluetooth 5.2, prennent en charge Dual Connect + Sync, abritent un réseau de quatre microphones et fonctionnent avec l’application JBL Headphones.

Alors qu’en est-il des différences? Eh bien, le Tune 230 a un design à tige populaire qui contraste avec le design traditionnel des écouteurs du Tune 130. Autre différence : le JBL Tune 230NC utilise des pilotes dynamiques de 5,8 mm, un peu plus petits que les pilotes 10 mm du Tune 130NC. Cela peut sembler étrange car beaucoup pensent que les gros pilotes sont meilleurs, mais ce n’est pas si simple.

Les JBL Tune 230NC et JBL Tune 130NC seront disponibles le 17 octobre, au prix de 99,95 $/99 €, et les deux modèles sont disponibles en trois couleurs : noir, blanc et bleu.

Course d’endurance JBL

Les véritables écouteurs sans fil Endurance Race rejoignent les casques à thème d’activité de l’entreprise. Ces écouteurs présentent un indice de protection IP67 qui les protège contre la poussière et les dommages causés par l’eau, un faible encombrement et une charge rapide. La course d’endurance dure 10 heures avec une seule charge, et l’étui offre 20 heures de jeu supplémentaires. Seulement 10 minutes dans l’étui offrent 60 minutes d’écoute, ce qui signifie que vous n’avez jamais à vous soucier d’une batterie morte qui ruine votre entraînement.

Les autres fonctionnalités incluent le profil sonore Pure Bass de JBL, des embouts interchangeables et une écoute Ambient Aware, le tout pour 79,95 $/68,24 €. La JBL Endurance Race sera disponible en noir le 17 octobre.

JBL JR 460NC

Les enfants (3-10 ans) ne sont pas oubliés avec cette litanie de sorties ; le JBL JR 460NC sans fil est le premier casque JBL JR à inclure la suppression active du bruit. ANC et JBL Safe Sound, un limiteur de volume intégré qui limite la sortie à 85 dB, fonctionnent ensemble pour protéger l’audition de votre enfant contre les bruits externes et le volume de lecture dangereux. Ces écouteurs ont même un microphone intégré, afin que votre enfant puisse facilement participer à n’importe quelle école virtuelle.

Le JR 460NC dure 20 heures et prend en charge la charge rapide. JBL a conçu ces écouteurs pour résister à l’usure sans rupture, et le câble détachable de 3,5 mm est parfait pour les jeux sur console et lorsque la batterie s’épuise.

Le JBL JR 460NC sera disponible ce mois-ci pour 79,95 $.